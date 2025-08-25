Горящи сухи треви задимяват магистралата край Пловдив от часове

Часове наред е затруднено движението в пловдивския участък на АМ Тракия, посока София, заради задимяване от пожар в сухи треви между 142 км и 148 км.

До цялостното приключване на гасителните действия от страна на огнеборците, полицейски автопатрули обезпечават пътната безопасност и подпомагат придвижването на образувалата се колона от автомобили.

Апелираме водачите да бъдат с повишено внимание и да преминават със съобразена скорост, се казва в съобщение на пловдивската полиция.

Пожарът пламна в 14.30ч. и продължава да създава затруднения на огнеборците на място.











