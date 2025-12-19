БългарияВластНовини

Трима министри в оставка ще участват в днешния парламентарен контрол

Само трима членове на правителството в оставка ще се явят на редовния парламентарен контрол днес.

Първи пред депутатите ще застане министърът на отбраната Атанас Запрянов, който ще отговаря на четири въпроса, отправени от народния представител от „Възраждане“ Ивелин Първанов. Питането към военния министър засяга теми като отношението към организации на запасните офицери, превъоръжаването на Сухопътните войски с нов модел пистолет, закриването на Военния клуб в Ловеч и раздаването на юбилейни медали по повод 140 години от Сръбско-българската война.

В рамките на контрола по един въпрос ще получат и министрите на енергетиката Жечо Станков и на правосъдието Георги Георгиев.

Преди началото на парламентарния контрол депутатите ще трябва да гласуват и ратификацията на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и държавите членки и страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, подписано в Самоа през 2023 г.

