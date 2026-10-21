Бритни – кучето от Капана, което обича да води туристи

Пловдив е известен с многото си котки – някои от тях доста популярни сред местните. Например Рижко, който обитава района на Джумаята, Зуи от бар „Котка и мишка“, Жоро от Библиотеката и други. Те са навсякъде из града, а в Капана сякаш са си разделили кривите улички и заведенията помежду си и като истински мафиотски босове ревниво пазят териториите си.

Най-известните котки под тепетата

В този котешки рай обаче впечатление прави едно мило куче, което живее кротко сред ресторантите и котките в квартала. И, впрочем, заобикаля почтително котките на поне два метра. Това е Бритни – името ѝ тръгва от бар „Котка и мишка“, където я кръщават, правейки асоциация с популярната реплика от противоречивия период на Бритни Спиърс: „It’s Britney, bitch!“. Извън обидното значение, което много хора днес влагат в думата „bitch“, тя всъщност означава женско куче. А Бритни е чипирана, любезна и изключително мила.

Всеки ден с туристите

Бритни обича туризма. Екскурзоводите на Free Plovdiv Tour разказват, че през лятото тя се е включвала в тура им всеки ден – по два пъти: и в сутрешната, и в следобедната група.

„Присъединява се към нас в Капана и се движи с групата до края на тура, след което се връща обратно в квартала. Явно ѝ харесва компанията, а туристите много ѝ се радват“, разказват екскурзоводите.

„В някои от дворовете на музеите приготвяха паничка с вода за нея в голямата жега, защото бяха забелязали, че всеки ден ни придружава“, допълват гидовете.

Любимата спирка на Бритни е Небет тепе – обожава да се търкаля в тревата там, докато туристите се дивят на гледката и си правят снимки.

С настъпването на есента кученцето малко е разредило включванията си в обиколките, защото понякога предпочита да се припича в някое слънчево петно из уличките на Капана. Туристите обаче биват предупреждавани, че към групата може да се присъедини Бритни – и обикновено са разочаровани, ако тя не го направи.