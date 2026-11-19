Двама от обвинените за убийството на Георги Кузев искали да членуват в разбития Ку-клукс-клан, но не са били част от него

Членове на пловдивския Ку-клукс-клан са нападали чуждестранни студенти в района на Младежкия хълм, където се намира базата на Медицинския университет. Това стана ясно от днешния брифинг на прокуратурата, полицията и ДАНС по повод разбитата крайно дясна расистка организация под тепетата. Разследващите съобщиха, че разполагат с данни за организирани нападения над чужденци, избрали Пловдив за своето висше образование, но до момента няма официално подадени жалби от пострадали. Причините за това са, по думите им, обективни- чуждото гражданство, езикови бариери и религиозни разбирания.

Разбиха клон на Ку-клукс-клан в Пловдив

Според прокуратурата локалната структура на Ку-клукс-клан, или поне групата, определяща се като такава, е била значително по-добре организирана и йерархично структурирана от разкритата преди няколко месеца организация „Кръв и чест“. Имало строга йерархия, сериозен ритуал за приемане на нови членове и внимателен подбор на попълненията. Формацията се отличавала и с по-крайни възгледи и прояви. Няма обаче данни тя да е била в контакт с други подобни крайни фракции под името Ку-клукс-клан в чужбина.

Част от иззетите от разследващите вещи на членове на организацията

Макар да не са използвали специфичните ритуали на историческата организация със същото име, членовете имали знамена и характерни символи, поздравявали се с жест, използван в Третия райх, и употребявали кодиран език, свързан с цифрите от рождената дата на Адолф Хитлер.

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На организационно ниво връзка между крайнодесните формации „Кръв и чест“ и „Ку-клукс-клан – Девизия Пловдив“ не е имало. Лидерите им обаче се познавали добре и в миналото били съратници.

Тарторът на „Девизия Пловдив“ засега остава единственият задържан в ареста. Десетимата членове на организацията са на свобода с по-леки мерки за неотклонение – парични гаранции от 1000 евро за пълнолетните и надзор от педагогически съветник за четиримата непълнолетни.

Убийството на Младежкия хълм

Нито един от членовете на Ку-клукс-клан не е бил на Младежкия хълм по време на убийството на Георги Кузев. Разследващите обаче стигнали до съществуването на групата именно покрай жестокото престъпление на тепето. В хода на разследването било открито видео, в което един от участниците в убийството призовава Кузев да се извини на цялото общество на Ку-клукс-клан.

Наблюдаващите прокурори Аналeия Трифонова и Костадин Паскалев разкриха, че двама от обвиняемите за смъртта на Кузев са искали да се присъединят към организацията преди няколко месеца, но не са били нейни членове. Те опитвали да се приобщят и към групата „Кръв и чест“, но били отхвърлени. Няма данни за преки контакти между членове на „Девизия Пловдив“, нейния лидер и някого от децата, участвали в случилото се на Младежкия хълм.

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Лидерът събирал членски внос и живеел от него

„Успяхме да прекратим дейността на тази група“, заявиха наблюдаващите прокурори. Те съобщиха още, че утре ръководителят на организацията ще се изправи пред съда, тъй като прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение.

Той е несемеен и безработен, а по думите на прокурорите не се е занимавал с нищо друго освен с организирането на живота на крайната формация. Групата се събирала на различни обществени места, включително в заведения. Лидерът събирал членския внос от хората под него в йерархията и се издържал от тези средства. Пълнолетните плащали по 30 евро месечно, за да бъдат част от организацията, а непълнолетните – по 15 евро.

Разследващите разкриха още, че двете крайно десни организации на „Кръв и чест“ и „Дивия Пловдив“ не само не са били съратници, но и са се конкурирали. Двамата лидери били в конфликт, въпреки че преди това имали близки отношения.

В момента се търсят данни за пострадали от насилие, извършено от групата, както и за жертви на нейни вандалски прояви.

Шефът на ДАНС – Пловдив Йордан Ножаров, който временно изпълнява длъжността директор на териториалната дирекция, допълни, че членовете на групата набирали нови хора чрез затворени интернет групи, но извършвали и самостоятелен подбор. Пълнолетните участници нямали сериозни трудови ангажименти и навици, каквито, по думите на разследващите, липсвали и у самия лидер. Ножаров съобщи, че службата следи за всякакви прояви на расизъм и крайно десни тенденции в интернет и осъществява мониторинг на подобни лица и групи.

Директорът на Пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов отново призова родителите да наблюдават децата си и да следят за специфични прояви в поведението им, облеклото, символите и татуировките. Той припомни, че млади хора, които членуват в подобни организации или искат да станат част от тях, често се обличат по сходен начин – с кубинки и камуфлажни панталони, използват специфични символи и имат характерни татуировки. Според него това са сигнали, които могат да подскажат на родителите, че има проблем.

„Бъдете бдителни“, предупреди шефът на пловдивската полиция.