Образцово кино по книги в програмата на Синелибри Пловдив

Пловдив отново посреща международния кино-литературен фестивал Синелибри в края на октомври, тази година под мото „Цивилизация на зрелището“ в знак на почит към творчеството на Марио Варгас Льоса. Истински антиконформист, в знаменателното есе от 2012 г. Пловдивското издание на Синелибри започва на 23 октомври от 18:30 ч. с възвишения епос „Черното топче“ и продължава до 8 ноември с образцово кино, вдъхновено от литературни произведения. Сред тях е съзерцателната и човеколюбива драма „И тогава изведнъж“ на японския визионер Рюсуке Хамагучи. С първия си филм, реализиран извън Япония, режисьорът демонстрира уникалната си дарба да използва фини емоционални нюанси и да балансира диалога и тишината. За ролите си Виржини Ефира и Тао Окамото споделиха наградата за най-добра актриса на фестивала в Кан. В Пловдив филмът ще бъде показан на 8 ноември, неделя, от 15:30 ч.

Сто тридесет и шест години след излизането на „Кукла“, един от величавите епоси на полската литература, режисьорът Мачей Кавалски предлага нова игрална адаптация на тази неувяхваща история за сляпа страст, амбиции, суета и разочарования – панорама на живота във Варшава през втората половина на XIX век. Във филма участва цяла плеяда от звезди на полското кино, сред които Кристина Янда и Анджей Северин, а в образите на Станислав Вокулски и красивата Изабела Ленцка се превъплъщават актьорите Марчин Дорочински и Камила Уржедовска. Премиерата на филма в Пловдив е на31 октомври от 16:00 ч.

Любителите на комедията не бива да пропускат „Хаос в Комеди Франсез“ – филм, посветен на театралното изкуство, в който същинската драма се разиграва не на сцената, а непосредствено преди вдигането на завесата. Център на сюжета е режисьорският дебют на Нина – внушителна постановка по „Макбет“, като в хаоса преди премиерата на Нина ѝ се привижда Молиер. Знаменитият френски драматург и комедиограф е намесен в още едно заглавие от програмата на фестивала тази есен. Става дума за френско-белгийската продукция „Молиер, Сирано и младият крал“ на Мишел Льоклер – закачлива историческа комедия, която дръзва да събере на едно място три емблематични фигури от френската история и литература — младия Луи XIV, Сирано дьо Бержерак и автора на „Мизантроп“.

Пловдивчани ще имат възможност да гледат и новия филм на Андреа Палаоро, озаглавен „Ехото между нас“. Алисия Викандер и и Лука Маринели изпълняват главните роли в това дълбоко интимно изследване на човешката изолация и опасните последици от загубата на връзка с реалността. Психологическият трилър „Историите на нощта“ е адаптация по едноименния роман на Лоран Мовиние, режисирана от Леа Мисиус. Хафсия Херзи, Моника Белучи и Беноа Мажимел са безупречни в нелеките си роли.

Копродукция на Италия и Франция, „Ще се случи тази вечер“ на Нани Морети е красива и страстна история, разказана нелинейно и с нескрито желание да окуражи всички, които продължават да вярват в „безсрамната“ логика на сърцето. Тази година, близо четири десетилетия след последната си поява във Венеция, Морети е представен с навярно най-романтичния филм от програмата на Синелибри 2026, вдъхновен от сборника с разкази „Гладно сърце“.

Ценителите на документалното кино не бива да пропускат „Петокнижие Анжелово“. Посветен на паметта на големия български киносценарист, писател и общественик Анжел Вагенщайн, филмът е дело на режисьора Лъчезар Аврамов и сценариста Димитър Стоянович.

Домакин на прожекциите по традиция е LUCKY Дом на киното. Билетиможе да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на kinolucky.com. Цените на билетите са 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери. Всички премиерни заглавия от програмата на Синелибри в Пловдив са достъпни и на уебсайта на фестивала https://www.cinelibri.com/cinelibri-v-plovdiv-lucky-dom-na-kinoto/ .

Събитието е част от Календара на културните събития на Община Пловдив. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА „Национален филмов център“, Национален фонд „Култура“, Община Пловдив и Програма „Творческа Европа“ – МЕДИА на Европейския съюз.​