Коя е най-новата минерална баня до Пловдив?

Тя е особено подходяща за лечение на бъбречно-урологични заболявания и проблеми с опорно-двигателния апарат и символ на балнеолечението в Хисаря

Зимният сезон е перфектен за максимално възползване от спа процедури и положителните свойства на минералната вода. Няма нищо по-хубаво от това да се отпуснеш в топлия басейн и да се оставиш балнеолечението да свърши своята магия.

И тъй като в предна статия ви разказахме за най-новия и луксозен хотел в Нареченски бани, днес предлагаме алтернатива, ако не желаете да харчите прекалено много средства, но въпреки това искате да се възползвате максимално от спа възможностите около Пловдив.

Водим ви в град Хисаря, който се намира само на около 20-ина минути от Града под тепетата и предлага доста добра алтернатива за дневни спа процедури в съвсем наскоро обновената „Момина баня“.

