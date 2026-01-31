Кампания за здрави сърца в УМБАЛ „Св. Георги“

Консултации и инициативи за повишаване на осведомеността по темата за здрава сърдечно-съдова система предстоят през месец февруари, съобщиха от УМБАЛ „Св. Георги“. Специалистите от кардиологията и кардиохирургията ще участват в събития, в които ще повишат знанията ни по темите за какво да внимаваме, как да се грижим в тази сфера от здравето си и как най-новите технологии може да ни помогнат.

Месецът на виното и любовта традиционно се свързва с емоции, споделеност и грижа за хората, които обичаме. Именно тогава УМБАЛ „Свети Георги“ насочва вниманието към сърцето – органът, който стои в основата на живота, емоциите и здравето ни, с инициативата „Слушай сърцето си“, организирана от лечебното заведение.

Идеята на активността е да напомни, че любовта към себе си и към близките започва с грижа за здравето. В забързаното ежедневие симптомите често се подценяват или приемат за временен дискомфорт, а сърцето „говори“ много преди да се стигне до сериозен инцидент. Инициативата цели да насърчи хората да се вслушват в сигналите на тялото си, да търсят навременна медицинска помощ и да възприемат профилактиката като израз на отговорност и обич.

Под надслова „Слушай сърцето си“ специалистите от Клиниката по кардиология, както и от отделенията по инвазивна кардиология и кардиохирургия, обединяват усилия, за да говорят открито и разбираемо за най-честите сърдечно-съдови заболявания – високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, прединфарктни и инфарктни състояния, сърдечна недостатъчност, клапни заболявания, както и за рисковете, свързани с придружаващи хронични състояния.

След отпадане на противоепидемичните мерки във връзка с обявената грипна епидемия в Пловдив и областта пациентите ще имат възможност за консултации със специалисти. В рамките на кампанията ще бъдат представяни реални случаи от клиничната практика, както и достъп до полезна и достоверна информация за симптомите, които не бива да се игнорират – задух, болка в гърдите, учестен пулс, умора, замайване. Акцент ще бъде поставен и върху новите технологии и съвременните методи в кардиологичното и кардиохирургичното лечение, които позволяват по-щадящи и ефективни терапии.

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в България, като около 65% от всички смъртни случаи се дължат именно на тях, включително инфаркти и инсулти. Особено тревожни са данните за Южния централен район, който включва областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково и според Евростат е регионът с най-висок дял на смъртност от сърдечно-съдови заболявания в Европейския съюз.

„Слушай сърцето си“ е повече от медицинска кампания – тя е призив към осъзнатост. В месеца, в който говорим за любов, УМБАЛ „Свети Георги“ напомня, че грижата за сърцето е най-дългосрочният жест на любов – към себе си и към хората, които ни обичат.

С тази инициатива УМБАЛ „Свети Георги“ затвърждава ролята си на активен обществен партньор, който не само лекува, но и работи за превенция, информираност и по-добро качество на живот.