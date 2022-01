Какво да правим в Пловдив (14.01– 20.01)

Тази седмица в Пловдив ще се насладим на театралното изкуство

14 януари

Одисей

Спектакълът „Одисей“ е разказ за пътя на човека към себе си, срещу себе си, отвъд себе си. Момчето, тръгнало към Троя, приема младостта като златно покритие на собственото име. Зрелият мъж, който се завръща към родния остров, опознава гнева на боговете и разбира какво е да пътува срещу времето. Но Итака не е последен пристан за този, който е обречен да бъде герой. Пророчество го тласка към последно пътуване отвъд познатите предели. На брега е застанала Пенелопа – жена, която знае как да прекоси раздялата, за да дари на любовта единственото, което заслужава – вечност. За да може пътуването да продължи.

Спектакълът „Одисей“ е под режисурата на Диана Добрева /„Дебелянов и ангелите“, „Калигула“, “Бащата“, „Вълци“/ и използва по въздействащ начин съвременните дигитални технологии.

В спектакъла са използвани стихове от Кавафис, Сеферис и Иван Методиев.

Драматичен театър – Пловдив

19:00 часа

Руска джаз вечер @ “IN THE JAZZ” PLOVDIV

Пригответе се за едно незабравимо преживяване, в което ще имате шанса да се докоснете до вкусовете на руската кухня и потопите в “ретро-петербурска” атмосфера. За вашето настроение ще се погрижат Кристина Жечкова в тандем с едни от най-изявените пловдивски музиканти, които със силата на музиката ще ви представят нежността и емоционалността на руската душа.

Родена в Украйна, Кристина израства с руската джаз музика, което и поради желанието и да я представи пред любимата пловдивска публика.

Вход:10 лв.

Jazz Club В Джазa \ In The Jazz

20:00 часа

Vintage Latin Night w/ Dj Mo’love

Dj Mo’Love има удоволствието да ви представи Vintage Latin Night, с неговата селекция от най-нoвите и добре познатите ви парчета от любимите ви стилове салса, ча-ча, бачата, меренге и още.

Вход 5лв.

Vintage House

21:00 часа

Dj Skill at The Post

DJ Skill ще се грижи за музиката в бара този петък. А Барманите ще ви сервират виртуозни коктейли.

Бар Пощата – The Post

21:00 часа

KOCI & ANGEL KOSTADINOV at BALLY CLUB

Koci & Angel Kostadinov са млади и талантливи диджеи от града под тепетата, с модерен поглед на електронната музика, които ще ни представят своята актуалната и динамична селекция, която е гаранция за настроение през цялата нощ!

Bally Club

21:00 часа

15 януари

Литературният Пловдив

“Литературният Пловдив” е най-новият градски тур, в който ще ви покажем и разкажем за местата, свързани с Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Димитър Димов, Петко Р. Славейков, Алеко Константинов, както и за Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов, Захарий Стоянов.

Цена: 19 лв. за възрастни, 15 лв. за деца до 10 г.

Цената включва:

– обиколка с лицензиран екскурзовод;

– вход за Историческия музей;

– топла напитка по избор в Славейковото кафене.

За резервации: 0898471201, [email protected]

Бал в Савоя

Празнично вариете по оперетата на Пол Абрахам

Диригент – Владимир Бошнаков – гост

Режисьор – Георги Динев

Художник – Николина Костова – Богданова

Хореограф – Петя Димова

Солисти – Август Методиев, Светлана Иванова, Юлия Йорданова – Керана, Евгений Арабаджиев, Пламен Папазиков – гост, Марияна Панова, Борис Кучков, Николай Бачев, Любомира Петрова

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа

Одисей

Спектакълът „Одисей“ е разказ за пътя на човека към себе си, срещу себе си, отвъд себе си. Момчето, тръгнало към Троя, приема младостта като златно покритие на собственото име. Зрелият мъж, който се завръща към родния остров, опознава гнева на боговете и разбира какво е да пътува срещу времето. Но Итака не е последен пристан за този, който е обречен да бъде герой. Пророчество го тласка към последно пътуване отвъд познатите предели. На брега е застанала Пенелопа – жена, която знае как да прекоси раздялата, за да дари на любовта единственото, което заслужава – вечност. За да може пътуването да продължи.

Спектакълът „Одисей“ е под режисурата на Диана Добрева /„Дебелянов и ангелите“, „Калигула“, “Бащата“, „Вълци“/ и използва по въздействащ начин съвременните дигитални технологии.

В спектакъла са използвани стихове от Кавафис, Сеферис и Иван Методиев.

Драматичен театър – Пловдив

19:00 часа

Old School with DJ BIG D at BALLY CLUB

На 15-ти е време за танци и незабравими емоции с DJ BIG D, който застава зад пулта на BallyClub и ще избухнем здраво с кобминация от Old School, R&B, Hip Hop ритми и масивно ундърграунд звучене.

Bally Club

21:00 часа

DJ Cool Blue guest bartender Atanas Savov

Атанас Савов е посланик на марките Whitley Neill и Dead Men’s Fingers.

За неговата гост барманска вечер при нас, той е подготвил коктейли с ромове от портфолиото на Dead Men’s Fingers. Заповядайте да опитате неговите коктейли и да се насладите на приятната музика на Cool Blue.

Бар Пощата – The Post

21:00 часа

16 януари

AFTER HOURS with YOKOLOVE (GrooveLab)

В неделя сутринта ви очаква нова доза ъндърграунд саунд, която ще разчупи пловдивския клубен живот! Зад пулта ще се вихри – YokoLove [GrooveLab] които ни е подготвили перфектна музикална селекция, за да сме идеално настроени на вълната на грууви ритмите.

Bally Club

07:00 часа

“Лукчо” балет за деца

Постановка и хореография – Ангелина Гаврилова

Художник на костюмите – Адрияна Найденова

Художник на декора – Никола Налбантов

Балет на Опера Пловдив

Градски дом на културата “Борис Христов”

11:00 часа.

Цялата подборка от събития може да видите в Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова