Какво да правим в Пловдив (04.08–10.08)

Тази седмица в Пловдив ще слушаме джаз и ще отидем на подводно пътешествие

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

04 август

Концерт „Италианската Музика“

Любими италиански песни ще прозвучат в изпълнение на Руслан Мъйнов, съвместно със Симфониета – Видин това лято в Града под тепетата – не пропускайте!

Диригент Левон Манукян

Летен театър Бунарджика

20:00 часа

Пловдив Джаз Фест Лято 2023

ПРОГРАМА

04 август | 21:00 ч. | Лятно кино „Орфей“

Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“

05 август | 21:00 ч. | Лятно кино „Орфей“

7 steps to the Mistery

Антони Дончев джаз квартета с ЕВА Квартет

със специалното участие на Пантелис Стойкос (Гърция)

06 август | 21:00 ч. | Лятно кино „Орфей“

Destino Tango Trio

Людмил Ангелов, България

Кристина Вилалонга, Испания

Виктор Вилена, Аржентина

За втора поредна година Plovdiv Jazz Fest ще има и своето лятно издание. То отново ще се проведе в началото на август в Пловдив и в края на същия месец – в близкото село Марково.

Първата част на Plovdiv Jazz Summer ни очаква всяка вечер от 04 до 06 август в Лятно кино „Орфей“ в 21:00 ч. На красивата лятна сцена ще се качат Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“, Антони Дончев джаз квартет с „Ева квартет“ и Destino Tango Trio: Людмил Ангелов, Кристина Вилалонга и Виктор Вилена.

От пръв поглед се вижда, че акцент на първата част от лятната програмата ще бъде джазът с етно мотиви и импровизационната музика. Билети за концертите са вече в продажба в мрежата на Eventim и до 30 юни ще бъдат на специални цени.

Plovdiv Jazz Summer започва на 04 август с концерт на виртуозния кларнетист Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“. Световноизвестният музикант е роден в Кърджали в семейство на потомствени музиканти от Дедеагач, а неговото истинско име е Ибрям Хапазов. Той започва да свири още от съвсем малко дете, а вече повече от 50 години смесва ромската музикална култура, българския фолклор, турски, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк. Прави това по абсолютно неподражаем и разпознаваем начин далеч извън пределите на страната. Миналата година Иво Папазов-Ибряма получи голямата награда на Международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022 Artist Award. Призът се връчва за изключителни постижения в музиката в световен мащаб, музикално майсторство, социална значимост, политическо въздействие и цялостно творчество. През 2022 г. музикантът отбеляза и своята 70-годишнина.

Днес, заедно със своя „Оркестър за сватби“, съставен от музиканти от различни етнически групи и от различни краища на България, Ибряма получава предложения за концерти в целия свят. За първи път той свири в чужбина през 1988 г. В този период Папазов се сближава с големия джаз музикант Милчо Левиев, с когото свирят заедно. Левиев го среща с известния американски продуцент Джо Бойд, който е работил с REM, Pink Floyd, Джими Хендрикс. Именно той създава условия за това музиката на Иво Папазов-Ибряма да е достъпна и известна в цял свят. Бойд остава негов продуцент и до днес. През 2005 г. именно Джо Бойд му връчва отличието на британското BBC Radio 3 в престижната класация World Music Audience Award за албума „Fairground“. През февруари тази година музикантът получи отличието орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен. Иво Папазов работи с джазмени като Джони Грифин, Хектор Зазу, Окай Тениз, Глен Велез, Кепа Юнкера, Арилд Андерсен, Калман Балок. В текстове за него в The Guardian, The Washington Post и The New York Times той е наречен „българският Бени Гудман“ и „най-великият кларинетист на Балканите“.

Вторият ден от програмата на Plovdiv Jazz Summer ще ни срещне с един особено интересен проект, който ще бъде представен за първи път през българската публика.

На 05 август ще видим творческата среща на джаз квартета на изключителния пианист, композитор и диригент на Биг бенда на Българското национално радио – Антони Дончев и „Ева квартет“. Антони Дончев създава проекта “7 Steps to the Mystery” в стремежа си да съчетае два свята на необятност – този на традиционния български фолклор и на импровизацията, музиката на момента.

Фолклорът е представен в най-чистата му форма – през кристалните гласове на дамите от „Ева квартет“, част от феноменалния хор „Мистерията на българските гласове“. Освен към „Мистерията…“, заглавието реферира и към прочутата пиеса на Майлс Дейвис “Seven Steps to Heaven”. На сцената ще бъдат още музикантите Павел Терзийски (глас и електроника) и Мартин Хафизи (ударни инструменти), а специално за концерта в Пловдив ще пристигне гръцкият тромпетист Пантелис Стойкос.

06 август пък е запазеното време на друг бутиков международен проект: Destino Tango Trio. Позната като гласа на групата Gotan Project – Кристина Вилалонга ще бъде и гласа на Destino Tango Trio. Gotan Project бе групата, която постави аржентинското танго в центъра на популярната музика, смесвайки го със съвременна електронна музика. След като групата прекрати концертните си изяви, певицата Кристина Вилалонга продължава своя собствен артистичен път. Тя пише филмова музика, композира и има активни участия на клубните сцени в Европа и Америка със собствен и класически танго репертоар, който включва и дуетът ѝ с виртуозния и добре познат в Европа бандонеонист – аржентинецът Виктор Вилена. „Ню Йорк таймс“ нарича Вилена „майстор на бандонеона“. Към двамата музиканти се присъединява и прочутият български пианист – Людмил Ангелов, признат за един от големите съвременни интерпретатори на Шопен. Ангелов е бил солиcт на много реномирани оркестри. Свирил е в Берлинската филхармония, „Музикферайн“ и „Щатсопер“ във Виена, „Концертгебау“ в Амстердам, „Плейел” и „Гаво” в Париж, „Линкълн Център” в Ню Йорк, „Ла Скала“ в Милано и много други. През 2011 г. учредява Фондация „Пиано Екстраваганца“, която става организатор и продуцент на ежегоден международен музикален фестивал „Пиано Екстраваганца“, посветен на рядко изпълнявани произведения от клавирния репертоар. Той също така създава и квинтета “5/4 Tango”, който изпълнява музиката на Астор Пиацола. Гостуването на Destino Tango Trio се реализира с подкрепата на Посолството на Кралство Испания в България.

Master Bantender Здравко Сойтаров х SUSHI at Bally Club

На 4 август, петък, зад бара на Bally Club ще бъде Здравко Сойтаров!

За пръв път ще имаме и специална суши вечер с атрактивно меню, от което ще може да изберете и да се насладите на екзотичните хапки!

Заповядайте и поглезете сетивата си с умело балансирани коктейли и вкусно суши.

Bally Club

20:00 часа

05 август

Подводно пътешествие

През целия уикенд от 10:00 ч. до 16:00 ч. ще имате възможност да участвате в тематично ателие „В търсенето на Дори“ – оцветяване на любими герои от детски филмчета за най-малките.

И още нещо важно! Всички деца до 7 – годишна възраст, които участват в събитието ще получат специален подарък – зъб от акула.

Акулите подменят зъби през целия си живот – те разполагат с до 15 реда зъби, като всеки счупен бива подменен с нов от задния ред. Това означава, че през живота си една акула сменя около 20 000 зъба. Причината за честата загуба на зъби при акулите е, че зъбите нямат корени, които да ги придържат здраво към челюстта.

Екипът на музея ви очаква на едно интересно приключение!

Регионален природонаучен музей Пловдив

05.08 – 06.08.2023

10:00 – 16:00 часа

Сладка работилничка за деца

Мили, малки кулинари, организираме забавна и сладка работилничка, в която ще творим интересен сладкиш, с който ще впечатлим малки и големи!!

Събитието е подходящо за деца от 5-16 годишна възраст.

Домашна сладкарничка “5 o’clock”

11:00 – 13:00 часа

Богдана Карадочева и Стефан Димитров представят биографична книга

Книгата „Безнадежден случай“ е с твърди корици и обложка, цветна, с красив дизайн, с обем 328 страници. Включва близо 200 снимки и е с дизайна на Тодор Манолов. Автор на снимката от корицата и новата фотосесия на двамата изпълнители е Костадин Кръстев-Коко.

„Безнадежден случай“ носи заглавието на едноименното стихотворение от Миряна Башева, превърнало се в емблематична песен от репертоара на Богдана Карадочева. Книгата обаче се състои от две части: първата е биографичният разказ на самата певица, а втората – на Стефан Димитров. В нея намира място и негова новела.

В „Безнадежден случай“ певицата с кадифения глас си спомня за къщата на Далида в Монмартър, за кабарето „Распутин“ и елегантното кафене „Фукетс“, за бохемския живот в Париж, за цената да бъде част от музикалния живот на френската столица. Тази книга е не толкова равносметка на кариерата, колкото мъдри прозрения за любовта, сцената, приятелствата и предателствата, компромисите и успеха.

По страниците на „Безнадежден случай“ ни очакват още незабравими срещи и спомени за Георги Минчев, Лили Иванова, Емил Димитров, Стоянка Мутафова, Васа Ганчева, Михаил Белчев, Вили Казасян, художничката Милена Йоич, Таня Рапо, Тодор Колев, Маргарита Петкова, Асен Агов, Васил Найденов, Иван Стайков, Петър Стоянов и още много други.

зала „Пълдин“ на хотел DoubleTree by Hilton,

18:00 часа

Юбилейна изложба посветена на Маестро Крикор Четинян

Изложбата е придружена от архивна експозиция.

Откриването е с участието на юбилейна формация на Дамски Камерен Хор при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Изложбата, която е организирана в партньорство с Пловдивската народна библиотека и със съдействието на Фондация „ЕЛАРТЕ“, ще остане във фоайето на сектор „Изкуства“ до 15 август.

Вход свободен.

НБ Иван Вазов

18:00 часа

Elle FX & Dj Savig at Bally Club

5 август, събота, очакваме ви за нова доза парти емоции!

Със своя модерен поглед над електронната музика Elle FX e отворена към света. Тя ще ни представя поредния вдъхновяващ диджей сет!

Bally Club

20:00 часа

06 август

ФОНДАЦИЯТА“ празнува 10 години около света

След грандиозния концерт на „ФОНДАЦИЯТА празнува 10 години около света“ в края на април, супер групата се стяга да зарадва и феновете си в големите градове на България. Дони, Кирил Маричков, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански ще изпълнят едни от най-обичаните български песни на поколения българи –Специални гости на супер групата на сцената това лято ще бъдат Косьо Цеков от ФСБ, Наско от Б.Т.Р. и Момчил от тандема „Дони и Момчил“, но от Фондацията разкриват, че се очаква и други български звезди ще се присъединят към тях на откритите сцени в различните градове.

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

