Какво да правим в Пловдив (01.03–07.03)

Тази седмица в Пловдив ще празнуваме Деня на Освобождението и ще посетим къщите на народните будители

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

01 март

Строителите на Паметника на свободата

Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ гостува в Регионален исторически музей – Пловдив с изложбата „Строителите на Паметника на свободата“.

Фотодокументалната изложба „Строителите на Паметника на свободата“ е посветена на 85-годишнината от откриването и освещаването на Паметника на възраждането и освобождението на българския народ на връх Св. Никола, който всички днес наричаме Паметник на свободата. 22 табла със снимки и факсимилета на документи и кореспонденция разказват историята на строежа на монумента, трудностите, които инженери и строители са преодолявали, изграждайки на връх Балкана този най-български паметник. Други седем табла са посветени на архитектите Атанас Донков, Генчо Скордев и Иван Данчов, на скулпторите Александър Андреев и Кирил Шиваров, на майсторите Пеньо Атанасов-Бомбето и Илия Мъглов, дали най-важния принос за строителството. Изложбата представя и оригинални скици и чертежи, инструментите на майстор Пеньо Бомбето, както и Златната книга на Паметника на свободата.

Регионален исторически музей Пловдив

18:00 часа

01.03. – 05.04.2024

Henna Day in Jazz Cafe Plovdiv

С радост ви каня да се присъедините към нашата общност за един незабравим следобед, изпълнен с изкуство и красота.

Нека съберем талантите и страстта си към рисуването с натурална къна, за да рисуваме заедно и споделим уникалния си стил и вдъхновение.

Tова ще бъде възможност да се срещнем, да обменяме идеи и да създадем красиви дизайни.

Независимо дали сте начинаещи или напреднали артисти, всеки е добре дошъл да се присъедини и да добави своя отпечатък към нашата цветна палитра.

Материалите са осигурени от мен!

Моля потвърдете вашето участие в лично съобщение.

Няма такса за вход.

Всеки си заплаща консумацията в заведението.

Добре дошли са и вашите любими приятели, с които искате да споделите този творчески следобед.

Jazz Café Plovdiv

16:00 – 19:30 часа

Отчаяни съпрузи

с Бойко Кръстанов, Явор Бахаров, Даниел Пеев и Димитър Захариев

автори Алекси Макар, Жером Даран и Стефан Мюра режисьор – Васил Дуев превод – Снежина Русенова-Здравкова

Нестандартна френска комедия за трудностите на „силния“ пол, който трябва да приеме предизвикателствата, поставени му от жените и от обвързването, умело представена от трима развихрящи се в хумора си актьори. Парижкият хит, който вече осем години не слиза от комедийния афиш и нарушава всички кодове в жанра!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

New to G(old)

Blaze се завръща, макар и под друга форма – Blaze entertainment. Събрани „от кол и въже“ в микс на D.I.Z ще чуете както новите хитове в underground културата, така и всичко назад. Обещаваме вечер изпълнена с много български рап, трап и хип-хоп с леки примеси на R’n’B и New wave.

Входа е символичен, мястото е клуб Bally (ул. Абаджийска 1), които любезно ни съдействаха.

Blaze се завръща, бъди там за доброто старо време.

Bally Club

21:00 часа

P.I.F. LIVE @ ПИВОВАРНИЦА FRIK&S ПЛОВДИВ

Магията на група P.I.F. в Пивоварницата в Пловдив!

Елате, за да чуем любими парчета и да си припомним за ярката следа, която Димо остави във всички нас.

Към групата се присъединяват Ерсин Мусатфов (Jeremy) и Марияна Добрева (Силует).

Музиката на P.I.F. е емоционално преживяване, което се помни дълго. Очаква ви един специален лайв в уникалната атмосфера на Пивоварницата с ограничен брой места!

ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

21:00 часа

02 март

Палечка

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Премахни от приятели

Кое е най-лошото нещо, което можеш да разбереш за онлайн приятел, който ще ти идва на гости за седмица?

Отговора на този въпрос по трудния начин ще научат Питър (Владимир Зомбори) и Деби Линдел (Анелия Луцинова) – едно нормално, работещо семейство.

Доброто британско възпитание ги запознава с екстравагантната и похотлива вдовица Елза Жан Краковски (Мария Сапунджиева). Тяхното „приятелство” започва на палубата на круизен кораб и продължава в социалните мрежи.

Отношенията им са като по вода (от разстояние), докато един ден Елза не се самопоканва в дома им за седмица… Твърде късно, твърде необратимо, двамата научават страшна истина за нея. Предстои им едно гостуване, което ще ги качи на влакчето на ужасите!

Но как да откажат и да защитят всичко, което обичат, от тази опасност, без да изглеждат леко невъзпитани?

„Премахни от приятели” е най-новият хит на лондонския „Уест Енд“ и стъпва за първи път на българска сцена. Пиесата хвърля забавен и сатиричен поглед върху катастрофалния стремеж на хората от средната класа в Англия винаги да изглеждат мили, любезни и възпитани. Авторът е Стивън Мофат – награждаван писател, който стои зад легендарните британски сериали „Доктор Кой“ (Doctor Who) и „Шерлок“ (Sherlock).

Английската критика за „Премахни от приятели“

„Убийствена комедия, за която да умреш“ – WhatsOnStage

„Забавна без усилие“ – Telegraph

„Забавна мрачна комедия на добрите обноски“ – The Stage

„Неудобно фантастична пиеса от изящно смущение“ – Guardian

„Удря в смешната кост за добре дошли“ – The Times

„Всеки втори или трети ред от тази фарсова съвременна комедия на добрите обноски предизвиква бурен смях“ – Chortle

Участват: Мария Сапунджиева, Владимир Зомбори, Анелия Луцинова, Катя Иванова, Деян Ангелов

Автор: Стивън Мофат

Режисьор: Валентин Ганев

Преводач: Николай Ангелов

Сценограф: Красимир Вълканов

Звукова среда: Слав Бистрев

Продуцент: Artvent

Как да „премахнеш” някого от този приятелски списък!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

BOBO DJ at Bally Club

На 2 март с голямо удоволствие посрещаме BOBO DJ (Chervilo) зад пулта на Bally Club !

Заповядайте да се забавляваме заедно в съботната нощ с уникалния му подбор!

Bally Club

21:00 часа

Viktor&Nixon *ГАБАНА* LIVE @ Пивоварницата

Виктор и Никсън от пловдивската група Габана гостуват в Пивоварницата в Пловдив в първата събота на март.

Ще чуете аранжименти на известни и не толкова известни песни за две акустични китари и два гласа.

Заповядайте да изпием по няколко крафт бири в уютна обстановка, да попеем заедно някой и друг рефрен и да забравим за малко за всичко останало!

ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

23:00 часа

03 март

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

100 птици в Епископската базилика на Филипопол

На 3 март, неделя, от 11:00 ч. до 12:00 ч. детската писателка и пръв приятел на животните Елена Павлова ще гостува на Голямата базилика на Пловдив, за да представи тривия играта, която разработват с Милена Радева, озаглавена „100 птици“ и да подари 50 комплекта* от нея на най-любопитните посетители.

Играта е вдъхновена от уникалните мозайки на пернати в базиликата и цели да популяризира сред подрастващите богатото ни културно наследство, като го представи по достъпен и забавен начин. Тя се състои от 52 карти с въпроси и отговори, игрално табло, 4 цветни пула, инструкции и кратка информация за изобразените птици, сгушени в семпла и удобна за път кутия.

Проектът „100 птици“ се реализира от Съюза на българските илюстратори с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в партньорство с общински институт „Старинен Пловдив“.

Епископска базилика на Филипопол

11:00 – 12:00 часа

Тържествено честване на 3-ти март – 146 години от Освобождението

С молебен в катедралния храм „Света Богородица”, отслужен от Н.В.Пр. пловдивският митрополит Николай в 11.00 часа, тържествено честване пред паметника на Руските освободители на Бунарджика в 12.00 ч., панихида за загиналите за свободата на България герои на паметника на опълченците на Централни гробища в 13.30ч., в Пловдив ще бъде отбелязана 146-та годишнина от Освобождението от османско владичество и Национален празник на България – 3-ти март.

Официалното слово ще бъде произнесено от инж. Любозар Фратев – почетен гражданин на Пловдив. Водещ ще е един от най-добрите рецитатори в България – Христо Христов.

В церемонията по полагане на венци и цветя в 12.00 часа ще вземат участие представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър и комитет „Родолюбие“. И тази година преди началото на тържественото честване, членовете на комитет „Родолюбие“ отново ще поведат пловдивчани в „Поход на свободата“ – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия от знамената на българското опълчение.

През деня по повод празника, Община Пловдив организира два концерта с вход свободен за пловдивчани и гости на града. Празничен концерт на Биг Бенд Пловдив, диригент Николай Гешев и солист Едит Унджиян може да чуете в 13.00 ч. на пл. „Стефан Стамболов“. В 16.30 ч. на същото място започва празничен концерт на Представителен духов оркестър на ВВС, диригент кап. Димитър Христов.

Вечерта на пл. „Централен“ в 18.30 ч. ще се състои тържествена проверка – заря по повод Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив. Официалното слово ще бъде произнесено от генерал – майор Явор Матеев – командир на „Съвместното командване на специалните операции“ на Българската армия. Диктор ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.

Вижте програмата по часове:

3 март 2024 г., неделя

11.00 ч. Катедрален храм “Св. Богородица”

Молебен, отслужен от Н. В. Пр. Пловдивския Митрополит Николай

12.00 ч. Паметник на руските освободители – Бунарджика

Тържествено отбелязване на 146-та годишнина от Освобождението на България и Национален празник на Република България

Официално слово – инж. Любозар Фратев – почетен гражданин на Пловдив, водещ – Христо Христов

Церемония по полагане на венци и цветя, с участието на представителен взвод, венценосци и военен духов оркестър

13.00 ч. Площад „Стефан Стамболов“

Празничен концерт на Биг Бенд Пловдив, диригент Николай Гешев и солист Едит Унджиян

13.30 ч. Паметник на опълченците –

Траурен парк “Централен” (бул.”Княгиня Мария Луиза “ №73)

Панихида за загиналите български опълченци. Полагане на венци и цветя, с участието на представителен взвод, военен духов оркестър

16.30 ч. Площад „Стефан Стамболов“

Празничен концерт на Представителен духов оркестър на ВВС, диригент кап. Димитър Христов

18.30 ч. пл. „Централен“

Тържествена проверка – заря по повод Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив

Официално слово генерал – майор Явор Матеев – командир на „Съвместното командване на специалните операции“ на Българската армия

Водещ – Петър Тосков

15 каузи на Под тепето

На 3-ти март Под тепето навършва 15 години. По този повод ви каним на една нестандартна обиколка, посветена на 15 ключови за градската среда на Пловдив обекта, които бяха във фокуса на медията през тези години. Те не просто бяха теми, а инициативи и каузи, на които екипът на Под тепето се посвети в различни периоди от пътя си. Периоди, в които нашият град се промени, за добро или лошо.

Ще обиколим места и обекти от голямо значение за град Пловдив. Но и за Под тепето. И ще поговорим за тяхната история и важност. Ще видим защо отразяването на съдбата и бъдещето им бе кауза и мисия през годините за медията. Ще обсъдим и настоящето им.

И понеже 15 години са много, а 15 обекта не са малко за обхождане, сме ви приготвили кратка почивка в бар “Котка и мишка”. Там рожденикът ще почерпи с бира – за освежаване и утоляване на жаждата преди да продължим с маршрута.

Обиколката “15 каузи на Под тепето” е безплатна и ще се проведе на български език. Водачи на тура са лицензиран екскурзовод и журналист-изкуствовед, които са част от екипа на местната медия. Естествено, там ще е и главният редактор на медията Ивайло Дернев. Очакваме ви на 3-ти март в 14 часа на пресечката на ул. “Иван Вазов” с ул. “Одрин” (до полуразрушения склад на ул. „Одрин 8“).

Неделен базар за книги

Базарът ще се състои всяка неделя от 11:00 до 15:00 часа и е предназначен за всички любители на книгите.

Клубът предоставя възможност на онези, които имат за продаване/размяна повече от една-две книги да наемат търговска маса на цена 10 лева. Броят им е ограничен и е препоръчително да бъдат предварително резервирани на телефон или чрез съобщение в социалните ни медии.

При силен интерес ще бъде отворен и Салона за събития, където ежеседмично във вторник се провеждат срещите на литературния клуб Spirt & Spirit.

Свободната консумация по време на базара ще бъде с 15% отстъпка.

Каним всички, за които книгите са любим свят за обитаване.

Петното на Роршах

11:00 часа

Останалите събития може да проследите в единствения дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv