Изключително: Ник Кейв с концерт на Античния през лятото

Великанът Nick Cave ще има концерт на Античния театър това лято. Изключителната новина за меломаните съобщиха преди минути от Фест Тийм, по чиято покана знаменитият музикант идва за първи път в България. Ще го видим и чуем соло и отблизо на живо на древната сцена 19 август заедно с Колин Грийнууд от Рейдиохед на бас.

„България за първи път има честта да приветства един от най-значимите артисти на нашето време. След повече от четири десетилетия впечатляваща музикална кариера, Ник Кейв ще превърне Античния театър в Пловдив в сцена на първата си интимна среща с българската публика на 19 август 2025“, съобyиха от Fest Team.

Музикантът, артист, композитор, поет и писател от Австралия идва в Пловдив, за да заяви: „We’ve all had too much sorrow, now is the time for joy“.

Билетите са крайно ограничени и могат да се намерят само в мрежата на Тикет Стейшън на цени от 160 до 260 лв., а продажбата стартира на 31 януари в 10:00.

Събитието е тук: Nick Cave в Античен театър, Пловдив – 19 август 2025