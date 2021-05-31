„ Личното ми мнение? Нека да го оставим без коментар. Решението е на Експертния съвет, има одобрена схема”. Така главният архитект Димитър Ахрянов коментира дали харесва гигантското виенско колело на площад Централен днес следобед на извънредна среща с медиите. Тя бе организирана от общината часове, след като бившия кмет и лидер на ГЕРБ в Пловдив Иван Тотев остро критикува решението на реконструираното площадно пространство да бъзе изградено подобен атракцион.
„ Стана доста сериозен дебат на Експертния съвет, но той взима колективно решение. Много хора бяха против, много хора бяха за, но в крайна сметка аз съм председател и съм длъжен да се съобразя с решението на Експертния съвет. Колелото е поставено с разрешение за поставяне, базирано с одобрена схема от Експертния съвет на община Пловдив. То пък е базирано на одобрената през 2013г. схема от Общинския съвет за разполагане на подобни съоръжения на площад Централен. Въпреки противоречивите мнения за колелото, то беше част от един доста мащабен проект, с което Експертния съвет не се съгласи и сметна, че това е единственото съоръжение, което съответства в критериите, заложени в Наредбата на общината за Централна градска част. Мащабите от колелото също бяха едно от нещата, които сметнахме, че са интересни за града. Освен това самото колело не е често срещаното, което виждаме навсякъде из страната, а е с доста по-сериозен размер. Смятаме, че с нищо ненарушава визията на площада. То е пространство, което изначално е предназначено за провеждане на събития от общоградски характер. И в крайна сметка е за един месец”, коментира главният архитект.
Той заяви, че няма притеснения относно нанасяне на щети на площада, тъй като настилката под колелото е усилена от стандартното 10 тона на ос до изискуемите в момента 15 до 18 мегапаскала на ос.
„ Беше направен оглед миналата седмица преди да бъде разположено колелото. Всички щети, които всички забелязваме бяха описани, като беше задържана една много сериозна гаранция с цел при евентуални щети да бъде възстановена настилката. Гаранцията няма да бъде върната преди да бъде направена комисия след демонтиране на колелото”, допълни арх. Ахрянов.
Относно това дали за монтирането на Виенското колело е измината съгласувателна процедура с НИНКН той отговори така: Съоръжението е одобрено въз основа на схемата, която е одобрена от ОбС през 2013г. Член 8 от наредбата пише, че такъв тип съоръжения се слагат въз основа на одобрена схема от ОбС”.
Добави, че не знае дали след 30 дни въртележката ще бъде преместена другаде в града.
„ Колкото до самия площад като градско пространство, ние сме свикнали да виждаме различен вид събития. Сега предстои да се проведе и Пловдив чете, а на същия Експертен съвет одобрихме поставянето на шатрите за фестивала на площада. Преди това, за 24 май, имаше павилион на Нешънъл Джеокрафик, който популяризираше славянската писменост. Не спираме да одобряваме обекти, които смятаме, че са в резон с визията на града. В същото време сме спрели доста обекти, които да не се случат, като водещо е било наистина външния облик, който ще придаде на площадното пространство”, каза главният архитект.
След като той даде за пример само културни събития и обекти с културно съдържание, Под тепето го попита дали този атракцион кореспондира на Европейска столица на културата, той отговори така: „Има различни гледно точки по този въпрос. Имаше една идея, за колело на Младежкия хълм. То беше с доста по-груба визия, с доста по-малък размер, нещо което можем да видим навсякъде. В крайна сметка решихме, че това колело заслужава да бъде видяно от пловдивчани. Да, атракция е, но в крайна сметка, когато се лансираше идеята за другото виенско колело всички разбрахте историята за 400-годишнината от създаването на виенското колело и връзката на Пловдив-Филипопол-Филибе. Така че пак е свързано с част от историята”.
Проверка на място установи няколко вдлъбнатини и потънали шахти на площада, в близост до гигантската атракция. Главният архитект подчерта, че те са били там и на предварителния оглед.
Цената за качване на Виенското колело също е доста „атрактивна“- 10 лева на човек. Или почти колкото е посещението в Епископската базилика, което е 12 лева. В множеството кабини на едно въртене могат да се съберат около 80 души. По прости сметки, при 50 пускания на въртележката дневно и при почти пълен капацитет излиза, че тя ще печели близо 40 хиляди лева дневно. Или почти два пъти повече от таксата, която е платена на общината за целия месец- 23 100 лв. Толкова е и внесената гаранция.
