Братската могила – завръщането на един забравен символ

След тридесетгодишно затваряне, емблематичният паметник Братската могила в район Западен, Пловдив, отново посреща гости и дава началото на своята реставрация и възраждане като място за алтернативен туризъм и култура.

Братската могила отново отворена за посетители с акцент върху изкуството

В новия епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето експерти историци и архитекти подчертават значението на мемориала, който почита три поколения герои от освобождението на България, Балканските войни и антифашисткото движение. Въпреки сериозното амортизиране, паметникът остава архитектурен и скулптурен шедьовър, който заслужава опазване и активна функция. Туристите проявяват голям интерес, но достъпът е силно ограничен.

Паметникът има потенциал да съчетае историческата памет с жив обществен живот и културни събития, като същевременно се запази в оригиналния си вид, смятат експертите.

Всичко по темата вижте във видеото.