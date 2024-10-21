Очаква се около 400 метра от легендарноразкопания бул. „Александър Стамболийски“ да получат заветния асфалт. Променят маршрута на автобус №1.
В понеделник, 21 октомври, от 8:30 до 19:00 часа ще бъде спряно движението по част от бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Братя Шкорпил“. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“ в Пловдив.
Причина за промяната е полагане на временна асфалтова настилка в участъка. Очаква се около 400 метра от легендарноразкопания булевард да получат заветния асфалт, макари непоследен слой.
В тази връзка променят и маршрута на автобус №1. Днес той ще минава изцяло по бул. „Никола Вапцаров“, вместо по бул. „Александър Стамболийски“.
Припомняме, че ремонтът на ключовия булевард в Кючука продължава вече трета година, заради изграждането на Южния обходен колектор, който се реализира ВиК дружеството в Пловдив.
Предлагаме ви една много кална разходка по бул. „Ал. Стамболийски“, в която разкриваме как ремонтните дейности пречат не само на живите, но и на мъртвите.
439 коментари
