Проф. Марк Крамер представя у нас „СССР и Източна Европа (1941-1991)“

ОТКЪС

Югославия и НАТО в съветското военно планиране

Военното натрупване в съветския блок привидно има за цел да възпре или – ако е необходимо – да отблъсне нападение отвън (вероятно нападе­ние от НАТО), но съветските военни плановици приемат, че мащабните операции срещу Югославия ще бъдат неразделна част от всяка война сре­щу НАТО.[1] Следователно двете непредвидени обстоятелства не могат

да бъдат реално разделени. Самият Сталин споделя това мнение, отчасти защото в края на 1950 г. и през 1951 г. получава строго секретни раз­узнавателни доклади, в които се твърди, че Съединените щати „оказват натиск върху Югославия да ускори официалното си влизане в НАТО“.[2] Тези твърдения са неточни – по това време американските политици все още са, в най-добрия случай, амбивалентни по отношение на по-пълното военно сътрудничество с Югославия, – но съветската служба за външно разузнаване продължава да настоява в меморандумите си до Сталин, че правителството на САЩ се опитва да привлече Югославия в НАТО, за да формира координиран фронт срещу Съветския съюз. Събитията, по­следвали срещата през януари 1951 г., като започването на американски и британски оръжейни доставки за Югославия през късната пролет на 1951 г. и установяването на американско-югославско разузнавателно сътрудничество в края на 1951 г., несъмнено засилват убеждението на Сталин, че Югославия скоро ще влезе в НАТО.[3]

Това убеждение е подхранено от започналите в началото на 1951 г. многостранни контакти между Югославия, Гърция и Турция за създаване на Балкански пакт. Въпреки че по това време Гърция и Турция все още не са членове на НАТО (приемането им в алианса е одобрено през сеп­тември 1951 г., а официално се присъединяват през февруари 1952 г.), се знае, че влизането им е само въпрос на време. През 1951 г. и в началото на 1952 г. анализатори на съветското външно разузнаване многократно предупреждават Сталин, че Съединените щати възнамеряват да „превъ­рнат Югославия във военен плацдарм за нападение срещу Съветския съюз и страните с народна демокрация“[4]. В докладите на разузнаването се твърди – неточно, – че Съединените щати са главният защитник на предложения Балкански пакт, който уж щял да „вкара Югославия в Се­верноатлантическия алианс“ с помощта на Турция и Гърция. В действи­телност Гърция и в по-малка степен Турция реално имат водеща роля в настояването за Балкански пакт с Югославия.[5] Политиците на САЩ, които далеч не са най-активните защитници на идеята, изпитват явна тре­вога от ангажиментите, които подобен пакт може да наложи на Съеди­нените щати, които вече имат около 200 000 свои войници, сражаващи се в Корея, и не искат да се натоварват с голям брой нови задължения за колективна отбрана на Балканите.[6]

Въпреки това, дори ако приемем, че съветските разузнавачи предста­вят погрешно позицията на САЩ, важното е, че Сталин получава все по-сериозни основания да подозира, че Югославия в крайна сметка ще бъде интегрирана в НАТО. От негова гледна точка, дори Югославия да не ста­не пълноправен член на алианса, перспективата за много по-тесни връзки между Белград и НАТО би създала сериозни усложнения за съветското военно планиране на Балканите. Доколкото Сталин иска да върне Югос­лавия в съветската сфера с всички необходими средства, той има стимул да действа преди реализирането на предполагаемите планове на САЩ да улесни влизането на Югославия в НАТО.

