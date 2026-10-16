Международният кино-литературен фестивал Синелибри в Пловдив започва на 23 октомври от 18:30 ч. с едно от най-безапелационните заглавия в програмата: „Черното топче“. След като грабна награда за режисура в Кан – поделена с „Отечество“ на Павел Павликовски – филмът на тандема Хавиер Калво и Хавиер Амброси се увенча с наградата на публиката от фестивалите в Торонто и Сан Себастиан и ще се състезава за „Оскар“ в категорията за най-добър международен игрален филм.

Копродукция на Италия и Франция, този многопластов драматичен епос, чийто копродуцент е самият Педро Алмодовар, е вдъхновен от незавършена творба на Федерико Гарсия Лорка и от пиесата „Тъмният камък“ на Алберто Конехеро. Наслагвайки различни времеви перспективи, повествованието преплита историите на трима млади мъже в контекста на безкрайната борба за правото на собствена идентичност. Тяхната съдба е повод да се разгърнат още много теми и мотиви – за неразривно свързаните исторически и лични травми, за паметта, истината и духовната свобода. Ала над всичко друго се извисява актуалната тема за войната като най-голямото човешко безумие, независимо от историческата епоха. Няма как да не отбележим силните актьорски превъплъщения и появата на две забележителни актриси: Глен Клоуз и Пенелопе Крус, макар и в необичайни за тях роли.

Следват още двайсет и три прожекции на отбрани адаптации до 8 ноември – истинска наслада за ценителите на арт киното и филмите, които пресъздават литературни сюжети. Сред тях са новото кинематографично изкушение на Марио Мартоне – „Лудории“ с голямата италианска звезда Тони Сервило в едно по-различно амплоа; германската сатира „Героят от гара „Фридрихщрасе“ – лебедова песен на изтъкнатия немски режисьор Волфганг Бекер („Сбогом, Ленин“); романтичната драма „Ще се случи тази вечер“ на ветерана Нани Морети; величественият епос „Клетниците“ по романа на Виктор Юго; японската драма „Кокухо: Живо съкровище“ – номинирана за „Оскар“ за най-добър грим и прически, тази адаптация на едноименния роман на Йошида Шуйчи се превърна в най-касовия японски игрален филм в историята на японския боксофис.

Почитателите на приказната естетика на Жан-Пиер Жьоне („Невероятната съдба на Амели Пулен“, „Най-дългият годеж“) не бива да пропускат „Вода за цветята“ – жизнеутвърждаващ разказ и пир за сетивата. Прелестната Лейла Бекти изпълнява главната роля в тази майсторска адаптация на световния бестселър на Валери Перен, преведен на над 30 езика и продаден в повече от милион екземпляра по света. Франкофоните ще бъдат приятно изненадани, че програмата включва и новия филм на Кристоф Оноре – „Сватба с вкус на портокал“, а така също и два филма с Изабел Юпер: „Паралелни истории“ на иранския режисьор Асгар Фархади, носител на две награди „Оскар“ („Търговският пътник“, „Раздяла“), и ефирната комедия „Световно неизвестна“, в която грандамата на френското кино играе ролята на „невидима“ статистка.

Сред гвоздеите в програмата са българските адаптации, които ще бъдат представени от техните екипи. На 2 ноември е премиерата на „Оста на живота“ – филм на Атанас Христосков със суперзвездата Клайв Ръсел. Драмата „Остайница“ по прекрасния роман на Рене Карабаш, с режисьор Костадин Бонев, ще бъде показана на 5 ноември от 18:30 ч. А на следващата дата, 6 ноември, пловдивчани ще могат да присъстват последователно на две премиери: от 18:00 ч. ще бъде излъчен детският филм „Хана на 7 и половина“, а от 19:00 ч. е премиерата на документалния филм „Юли“ на популярната журналистка Станислава Айви. Като прибавим и черната комедия „Такси за рая“ на режисьорското дуо Иван Ничев и Тодор Чапкънов, която ще бъде показана на 7 ноември, жанровият обхват на българските филми тази есен е повече от впечатляващ.

Домакин на прожекциите по традиция е LUCKY Дом на киното . Билетиможе да бъдат закупени от касата на киното и онлайн. Всички премиерни заглавия от програмата на Синелибри в Пловдив са достъпни и на уебсайта на фестивала.