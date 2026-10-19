24-годишен отива на съд за смъртта на мъж при катастрофа в Розино

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо Е.М., на 24 г. Той е предаден на съд за това, че на 14.02. 2026 г. в с. Розино, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Мерцедес“, нарушил правилата за движение и умишлено причинил смъртта на 48-годишен мъж и тежка телесна повреда на 47-годишен мъж, съответно водач и пътник в друг лек автомобил.

Деянието е извършено в пияно състояние, а именно с концентрация на алкохол в кръвта 1,52 на хиляда, установено със съдебно химико-токсикологична експертиза. Е.М. е управлявал автомобила без да има необходимата правоспособност и при движение в населено място с превишена скорост – 121 км/ч, при разрешени 50 км/ч, установено с автотехническа експертиза.

Престъплението е квалифицирано по чл. 342, ал. 4, вр. ал.3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Е.М. е предаден на съд и за това, че на същата дата и място е управлявал лек автомобил „Мерцедес“, чиято регистрация е била прекратена за срок от една година – престъпление по чл. 245, ал.2 от Наказателния кодекс.

На 13 февруари 2026 г. 24-годишният мъж употребил алкохол в дома си в с. Розино, обл. Пловдив. Късно вечерта той получил телефонно обаждане, в което му съобщили, че бившата му приятелка се била омъжила за негов познат. Е.М. решил да отиде да провери лично дали това е вярно. На 14 февруари към 00,05 ч. той се качил в лекия си автомобил, който бил без регистрационни табели и потеглил по главната улица на с. Розино.

В същото време в насрещната лента се движел лек автомобил „Форд Фокус“, управляван от 48-годишен мъж. В колата се намирал и пътник – мъж на 47 г. Те пътували в посока от с. Розино към с. Слатина. При преминаване по участък с десен завой Е.М. загубил контрол над управлявания от него автомобил, навлязъл в насрещната лента за движение и се ударил челно в идващия отсреща „Форд Фокус“, който се движел със скорост около 35 км/ч. При удара на място е починал водачът на лекия автомобил „Форд Фокус“, а пътникът е получил множество телесни увреждания, поради което е бил транспортиран в болница за лечение.

От назначените по делото експертизи е установено, че Е.М. е управлявал автомобила след употреба на алкохол и с превишена скорост. Той е бил неправоспособен водач.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.