Без вода в части на квартал „Гагарин“

Авария на водопровод остави без вода живущите около бул.“Дунав“ №100 в пловдивския квартал „Гагарин“. От ВиК предвиждат аварията да бъде отстранена до 17 часа днес.
В Карлово няма вода в района на бул.“Дъбенско шосе“, където предстои направа на нови водопроводни връзки.
В Първомай без водоснабдяване са живущите около ул. „Чавдар Войвода“.
В село Болярино няма вода до бензиностанция „Лукойл“.
Авария на помпен агрегат е причината жителите на Момино село да са без водоснабдяване.
С нарушено водоподаване са селата Златитрап, Дълго поле и Иван Вазово.
