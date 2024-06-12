Без вода в части на квартал „Гагарин“

Авария на водопровод остави без вода живущите около бул.“Дунав“ №100 в пловдивския квартал „Гагарин“. От ВиК предвиждат аварията да бъде отстранена до 17 часа днес.
В Карлово няма вода в района на бул.“Дъбенско шосе“, където предстои направа на нови водопроводни връзки.
В Първомай без водоснабдяване са живущите около ул. „Чавдар Войвода“.
В село Болярино няма вода до бензиностанция „Лукойл“.
Авария на помпен агрегат е причината жителите на Момино село да са без водоснабдяване.
С нарушено водоподаване са селата Златитрап, Дълго поле и Иван Вазово.
20 коментари
Гастродача «Вселуг» https://gastrodachavselug1.ru фермерские продукты с доставкой до двери в Москве и Подмосковье. Натуральное мясо, молоко, сыры, сезонные овощи и домашние заготовки прямо с фермы. Закажите онлайн и получите вкус деревни без лишних хлопот.
Доставка грузов https://lchina.ru из Китая в Россию под ключ: море, авто, ЖД. Быстрый расчёт стоимости, страхование, помощь с таможней и документами. Работаем с любыми объёмами и направлениями, соблюдаем сроки и бережём груз.
Доставка грузов https://china-star.ru из Китая под ключ: авиа, авто, море и ЖД. Консолидация, проверка товара, растаможка, страхование и полный контроль транспортировки. Быстро, надёжно и по прозрачной стоимости.
помощь вывода из запоя вывод из запоя стационар
вывод человека из запоя https://alcodetox-med.ru
Купить шпон https://opus2003.ru в Москве прямо от производителя: широкий выбор пород, стабильная толщина, идеальная геометрия и высокое качество обработки. Мы производим шпон для мебели, отделки, дизайна интерьеров и промышленного применения.
Изготавливаем каркас лестницы из металла на современном немецком оборудовании — по цене стандартных решений. Качество, точность реза и долговечность без переплаты.
казіно ігри ігри онлайн казино
казино з бонусами бонуси казіно
1win сайт вход в личный 1win официальный сайт вход в личный кабинет