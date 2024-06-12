ГрадътЖивотКварталиНовини

Без вода в части на квартал „Гагарин“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:59ч, сряда, 12 юни, 2024
8 140 Преди по-малко от минута
водоснабдяване

Авария на водопровод остави без вода живущите около бул.“Дунав“ №100 в пловдивския квартал „Гагарин“. От ВиК предвиждат аварията да бъде отстранена до 17 часа днес.

В Карлово няма вода в района на бул.“Дъбенско шосе“, където предстои направа на нови водопроводни връзки.

В Първомай без водоснабдяване са живущите около ул. „Чавдар Войвода“.

В село Болярино няма вода до бензиностанция „Лукойл“.

Авария на помпен агрегат е причината жителите на Момино село да са без водоснабдяване.

С нарушено водоподаване са селата Златитрап, Дълго поле и Иван Вазово.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:59ч, сряда, 12 юни, 2024
8 140 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

8 коментари

  1. Скрайд MMORPG https://t.me/scryde культовая игра, где магия переплетается с технологией, а игрокам доступны уникальные классы, исторические миссии и масштабные PvP-сражения. Легенда, которую продолжают писать тысячи игроков.

    Отговор

  4. Независимый сюрвей в Москве: проверка грузов и объектов, детальные отчёты, фотофиксация и экспертные заключения. Прозрачная стоимость сюрвейерских услуг, официальные гарантии и быстрая выездная работа по столице и области.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина