Какво да правим в Пловдив (05-11.07)

Диджей партита и музика на живо ни очакват следващите дни в Пловдив

5 юли

DJ TODD at BALLY CLUB

Този петък зад пулта в клуб „Бали“ ще застане добре познатият ни DJ TODD! Очаква ви позитивна и динамична музикална селекция, танци до сутринта. На бара ще намерете своите любими напитки с уникални вкусови комбинации от специфични и нетрадиционни съставки.

Клуб „Бали“

21 часа

Ясенов/Тоновски @Контрабас

В петък вечер един от най-добрите флейтисти на България – Борислав Ясенов, заедно с пианистът Йордан Тоновски, ще представят програма от джаз стандарти и модерни джазови пиеси, а също и някои авторски композиции на самия Борислав Ясенов.

Бар „Контрабас“

21 часа

Вход: 8 лв.

No Sense presents: Hilla & Bay Lubo

Hilla и Бай Либен повлияни от проливните дъждове миналата седмица, са решили да изсипят върху вас стотици литри музикални бенгъри и ужасно мокри хитачки!!! Нека направим юлската жега още по-жегава, нека се разкършим под бийтовете, нека направим петия ден от месеца и от седмицата по-жесток от първия!

No Sense

21:30

Вход: 2 лв.

6 юли

Jimmy’s Band Album Promo

Jimmy’s Band ще представят втория си албум на сцената на „Конюшните“. Нови парчета от старата тройка, като този път на сцената ще са с един повече.

Румен Куртев (Jimmy) – вокал/китара

Николай Карагеоргиев – китара

Симеон Гърнев – бас

Кристиан Желев – барабани

Конюшните

21 часа

All about The 00’s with Lynn

Тази събота отново сме на вълна началото на 21-и век! Selector Lynn ще се погрижи за подбора на любимите ни парчета! Зад бара в „Пощата“ ни чакат свежи нови летни напитки, а градинката е винаги добра опция за спасение от летните жеги!

Пощата

21 часа

YokoLove & Varola at BALLY CLUB

Тази събота Varola и YokoLove ще ни представят перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите.

Клуб „Бали“

19 часа

Lena Ka: техно музикален пърформанс

С началото на юли Lena Ka от Виена ще нажежи още повече лятната атмосфера на сцената на FLUCA със своя музикално-визуален пърформанс, който ще стане част от сребристия контейнер за вечерта на фона на тропическата изложба на Антон Стоянов – ФОРНОТЕКА (21.06-12.07). Лена Ка е известна с DJ гиговете си във виенските клубове. Тя прави магистратура в академията по изящни изкуства във Виена за отношението между визуалните изкуства и електронната музика. Лена умело съчетава кариерата си на популярен DJ и създаването на музикално-визуални инсталации.

FLUCA

20 часа

Партито ще се пренесе в Absinthe House след 23:30, където към Лена Ка за музикалната селекция ще се включи Станислав Генадиев – HYPNOS.

7 юли

UFC 239 – Jones vs Santos

Голямо шоу с две битки за титла в UFC ни очаква този уикенд. Джон Джоунс ще защитава титлата си в полутежка категория срещу Тиаго Сантос, а при дамите шампионката в две категории Аманда Нунеш се изправя срещу Холи Холм.

Клуб „Бали“

05 часа

8 юли

Концерт на Whim ‘n Rhythm

Whim ‘n Rhythm е най-старият дамски акапелен ансамбъл на „Йейл“. Основан е по подражание на мъжките акапелни състави в университетa, чиято вокална традиция има 160-годишна история. Репертоарът на състава се характеризира със стилово разнообразие с концентрация предимно върху джазови композиции и обработки, в съчетание със спиричуъли, кънтри и поп музика и други. Селекцията единствено на завършващи (от м. май т.г. – вече завършили) своята бакалавърска степен кадри е гаранция за опита и вокалните умения на всички 13 вокалистки.

Римски стадион

19 часа

Вход свободен

9 юли

Ginger Milonga

Отново ще се потопим в магията на аржентинското танго на прекрасно място с перфектен танцов под! Gingertale ще ни посрещне с уникални коктейли и топло гостоприемство! Както винаги, за музиката ще се погрижи Мата!

Gingertale

21 часа

Вход свободен

10 юли

Изложба „Завръщане“ – скулптора и акварел от Трифон Неделчев

Скулпторът Трифон Неделчев показва най-новите си творби в Градската художествена галерия. Четири години след своята ретроспективна изложба в Градската художествена галерия известният скулптор Трифон Неделчев избра отново нейните зали за временни експозиции на ул. „Княз Александър I“ № 15, за да покаже новите си скулптурни творби, отлети и довършвани до последните дни преди откриването. Той е нарекъл изложбата си „Завръщане“ както заради възраждането на свои пластични решения от по-ранни периоди, така и заради обратния път от Лайпциг, където артистът живее от 1992г., към Пловдив, в който той се утвърждава като скулптор през 80-те. Експозицията ще се открие на 10 юли от 18.00 часа. Освен скулптура в нея ще видим и акварели – друга любима техника на автора.

Градска художествена галерия

10 – 29 юли

11 юли

Swingin’ Thursdays in July

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа