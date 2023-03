Васил Петров празнува рождения си ден в Пловдив с концерт

Отбелязва и Международния ден на джаза със „Световни хитове в симфоничен джаз“ в Пловдив ивент център

На 30 април е Международния ден на джаза и по случайност или не Васил Петров има рожден ден и той ще отпразнува със специален концерт в Plovdiv Event Center.

В неделя, на 30-ти април, залата за събития Пловдив Ивент център ще бъде преобразена и превърната в изискан джаз клуб с разширена сцена, която да побере Врачанска филхармония, маестро Христо Павлов и изключителните музиканти от Пловдивската джаз сцена – Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни), Христо Минчев(бас), с които вече четвърта година си партнира.

Емблемата на българския джаз ще представи концертна програма от световни хитове, евъргрийни, джаз стандарти. Проектът „Световни хитове в симфоничен джаз“ съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на големия оркестър. Песните са аранжирани за филхармония с леки джаз нюанси, ще има и неочаквани импровизации. Специален гост солист в програмата е виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, с която ще направят някой дуети, както и тя ще се представи с филмови теми наградени с Оскар. В нов прочит на Васил Петров ще звучат Besame mucho, Soldier of fortune, Caravan, I was made for loving you, Yesterday, неговите хитове и други.

Датата на Международния ден на джаза е определена от Генералния секретар на ЮНЕСКО и от Хърби Хенкок – легендарен джазмен, посланик на организацията за междукултурен диалог. През 2012 година Международният ден на джаза е признат и от ООН.

Концертът започва в 20:00ч., а вратите отварят в 19:00ч. Билетите са в продажба в мрежата на ивентим онлайн и в партньорските им каси – Билетният Център Пловдив намиращ се пред Община Пловдив, касата на Дом на културата Борис Христов, бензиностанции OMV, Български пощи и други.