Три биса и екзалтирана публика от ценители в препълнената пловдивска зала

Васил Петров отново очарова пловдивчани в „Пловдив ивент център“ с концерта си с Врачанска филхармония неделя вечер. Изправени на крака с нестихващи аплаузи, публиката го връщаше на бис три пъти. Препълнената зала „Пловдив ивент център“ от разбираща от хубава музика публика, преживяваше всяка песен и пя заедно с Васил Петров. С концерта на 30 април отбеляза международния ден на джаза и неговия рожден ден. Заедно с Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов и изключителните музиканти Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас) представи на пловдивчани световни хитове в симфоничен джаз и им подари незабравима вечер, като разходи ценителите на джаз стандарта, боса новата, класиката, филмовата, поп и рок музика през красиви емоции и стигна до сърцата им.

Емоционален момент по време на концерта беше поднасянето на няколко изненади от неговия екип. Освен цветя от своите почитатели и от посолството на Саудитска Арабия, джазменът получи торта и няколко затрогващи видеа с пожелания от неговите колеги и приятели – Мария Илиева, Хилда Казасян, Живко Петров, Теодосий Спасов, Христо Йоцов, Димитър Карамфилов, Борислав Йоцов и Михаил Йосифов, които бяха пуснати по време на концерта на голям екран.

Както винаги почтителен към своите фенове, той слезе от сцената и изпя My Way между хората, което беше неговият начин да каже на всички „Обичам ви и благодаря“.

Специалния гост очарователната, Зорница Иларионова, изсвири впечатляващо соло на Yesterday. Изумителната си техника и звукоизвличане тя показа на филмовата тема „Списъка на Шиндлер“ на Джон Уилямс и „Медитация“ от операта „Таис“ на френския композитор Масне и предизвика бурни аплодисменти и овации.

За първи път в тази програма се качи на сцената и талантливата изгряваща звезда, певица и пианист 15-годишната Валерия Стоянова, която заедно с Васил Петров изпълниха My funny Valentine и Something stupid и достойно му партнираше.

Кулминацията на вечерта достигна с изпълнението на българския му хит „Подслон в дъжда“ в памет на джазмена Васил Пармаков, както и очакваните теми New York, New York и Stranger in the night, където развълнуваната публика пя заедно с Васил Петров.

Внимателно подбран репертоар в концерта, блестящото изпълнение на родния ни певец, специалните му гости, Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов и Йордан Тоновски джаз трио превърнаха тази вечер в истински празник на сетивата. Възторжената публика не си тръгваше и Васил им подари още няколко минути с великолепния си глас.

Специални гости на събитието бяха посланикът на Саудитска Арабия Халид Бин Камал Факих, виртуозния изпълнител на кавал Теодосий Спасов и цигуларя Мичо Димитров. След третия бис на сцената беше поднесена кошница с цветя от посолството на Саудитска Арабия.