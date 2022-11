Me And My Devil идват в Пловдив

Me And My Devil стартират първи клубен мини тур в подкрепа на албума, издаден по-рано тази година Me and My Devil Volume I. Групата ще гостува на публиката в общо четири града, като за първи път Варна и Бургас ще посрещнат бохемската свита, за да чуят на живо концертните версии на парчетата от едноименния албум.

Обиколката ще стартира на 19 ноември във Varna Live Club, а седмица по-късно на 26 ноември, Rock Bar Download в сърцето на Пловдив, ще посрещне бандата за втори път.

След обиколката Me and My Devil ще продължат студийните сесии по завършването на втория си албум. Към момента, групата е готова с общо пет композиции и продължава работа по подбора на останалите тракове от суровия материал, който четиримата определят като „по-мрачен и по-мръсен като звук, и провокиращо откровен като лирика“. Me and My Devil Volume II се очаква да дебютира в началото на 2023.

Билетите за гиговете са достъпни през epaygo, a по-голямата част от тези за концерта в София – са вече предварително разпродадени.

Билети за Пловдив тук.