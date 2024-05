Какво да правим в Пловдив (17.05–23.05)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

17 май

От другата страна на живота

От Светлана Атанасова

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Лекция № 2 за всеобщата просвета

Авторски спектакъл на Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Funkilicious

Бандата има зад гърба си участия на доста големи сцени, включително на A to Jazz 2023. През май ги посрещаме вподножието на Младежки хълм в състав:

Иван Лазаров – Вокал

Йоанна Цветкова – Пиано и глас

Мартин Стоянов – Бас

Ивайло Манев – Барабани

Цветан Маринов – Електрическа китара

Гален Николов – Баритон саксофон

Валентин Атанасов – Тромпет

Plovdiv Stage Park

20:00 часа

DJ Victor Biliac

Отличителният звук и оригинален подход му печелят стотици хиляди фенове. Ще чуете най-известните му песни: „Black Bird“ , „Un Amore Grande“ и „Boheme“, а всеки от хитовете му подчертава различен аспект от неговото музикално майсторство. Не пропускайте концерта на добре познатия по целия свят дийп хаус изпълнител

Plovdiv Event Center

21:00 часа

Народен събор Пловдив 2024

Един от най-очакваните фолклорни фестивали в България – „Пловдивският народен събор“, ще се проведе на 17, 18 и 19 май в парк „Лаута“ за девета поредна година!

Вход свободен!

Съборът се посещава ежегодно от над 90 000 души.

Парк Лаута

Надежда Радулова гостува в Пловдив с „Тук живее Йожи“

„Коя е Йожи? Сърдито момиченце, фея и трапер, детектив, тийнейджърка, майка, баба, внучка от бъдещето… От история в история Йожи ни води през езиците и световете от късния соц на 70-те през шемета на 90-те до надвисващото антиутопично бъдеще, чиито катастрофи вече ни поглъщат, докато зяпаме в смартфоните си. Голямата тема на Надежда Радулова е разомагьосването на света и езика, инерцията на нещото, наречено живот, и как да продължаваме да го живеем с широко отворени очи, без да предаваме детето в нас и до нас.“

Биляна Курташева

„В „Тук живее Йожи“ историите са споени една за друга с лепило със златен прах. И това е златният прах от приказките на детството, който може утешително да заглажда режещите пукнатини на човешките болки – някогашни, днешни, бъдещи… И може да опази сърцето цяло, докато то, като авиатор в блестящ самолет, се рее сред безкрайните кръгове на паметта, за да търси своя дом. Дом, в който плачът казва на надеждата

„Прегърни ме здраво!“. Нежна, искрена, чудесна книга!“

Гергина Кръстева

Club Fargo

18:30 часа

The Great Party ft. The Great Value

Хип Хоп вълната в Петното на Роршах продължава с емблематичното присъствие на Валентин Вълканов (The Great Value) зад пулта и обичайните заподозрени зад бара.

Селекцията е от класа и ще ви върне във времето на телефоните с капаче, касетофоните по пейките и партитата пред блока.

Купонът е неизбежен, танците задължителни, а наздравиците много!

Петното на Роршах

22:00 часа

Elle FX и DJ Savig at Bally Club

Със своя модерен поглед над електронната музика Elle FX e отворена към света. Тя ще ни представя поредния вдъхновяващ диджей сет

Bally Club

20:30 часа

18 май

Каменното цвете

„Всички сме чували израза „децата са нашето най-голямото съкровище“. Но какво означава „истинско съкровище“ за нашите деца?

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Открития: Тайните зад находките

Всяка година образът на изложбата е продиктуван и от различна тема, като за 2024 г. избрахме „Тайните зад находките“. Във всяка витрина ще откриете допълнителна информация, която ще ви покаже безценните знания, които археолозите виждат в наглед ненужните предмети от миналото. Дори най-малката находка може да крие в себе си голяма история, чакаща да бъде разказана. Сред обектите, които са представени в изложбата са спасителни археологически проучвания в гр. Пловдив, в това число и праисторическата селищна могила „Плоската могила“, разположена по трасето на ул. Брезовско шосе. Ще видите и новости от последните проучвания на Небет тепе, Източната порта на Филипопол и Голямата могила в южна индустриална зона.

Надяваме се, че тази изложба ще предизвика вашето въображение и ще ви накара да погледнете по нов начин на предметите от миналото, които са много повече от просто артефакти – те са ключове към осмислянето на човешката история.



На 18 май, входът за музея през целия ден ще е безплатен! Музеят ще работи от 10 до 22 ч. Очакваме ви!

Изложбата може да бъде разгледана до 27 август.

Археологически музей Пловдив

Евгени Генчев и VICTORIA

Виртуозният пианист Евгени Генчев и VICTORIA, българската звезда на международната музикална сцена, канят своите почитатели да се потопят в магията на тяхното изкуство чрез ексклузивни музикални преживявания, които обещават да ги отведат на емоционално пътешествие през вечните и добре познати хитове, възпроизведени през нов, интимен съпровод на пиано и глас.

Освен ексклузивен концерт, феновете ще имат възможност да се срещнат с двамата артисти на специално организирана фен среща. Това е уникална възможност да се запознаят с тях и да споделят своите впечатления и любов към техния талант.

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Cocktails and Board Games / Offline Café

Пловдивското лято настъпва, а с това и новото ни бар меню.

Каним ви на новите ни попълнения в чашка, като…

1. Вход за настолните игри тази вечер няма да има

2. Всички коктейли ще са с 50 процента намаление

Простичко, ясно и пиянско.

Offline Café

19:30 часа

The Steams (GR) LIVE @ Download : 18.05 / European Tour 2024

Numbered Days Booking представят: THE STEAMS (Heavy Psych Rock / Athènes, GR) – European Tour 2024! Момчетата от Гърция ще забият в Rock Bar Download, Пловдив на 18 май

Група, произлязла от атинската нео-психеделична сцена, The Steams черпи първите си вдъхновения от американския есид рок от края на 60-те; но предпочитат по-зрелите и мистични психеделични влияния от началото на 70-те. С изчистени бас линии, огнени барабанни ритми, китарни рифове като паяжини и проникновена проза с мрачни поетични видения, квартетът кара да се раждат хипнотични, почти шамански парчета.

Добавяйки традиционни гръцки инструменти като критската лира, лауто и цабуна (гръцка гайда) към техните натрапчиви мелодии, The Steams изследват най-мрачните и вълнуващи дълбочини на психеделичното изживяване, отвеждайки слушателя отвъд границите на жанра.

След два първи албума и многобройни концерти, включително дата за откриване на Black Angels, The Steams сега са на европейско турне, докато подготвят трети албум, Vile Wonders!

Rock Bar Download

20:00 часа

GOLOKA WARM UP VOL.3

Събираме ударна бригада да ви загреем за GOLOKA FEST 5 в Петното на Роршах, Пловдив – ЕТАЖ 0

Ще раздаваме билети за феста, шотове и здрави рими от:

NDOE & MUHAILL

CHERNIA

PODNULEVIA GERATA

А за яката селекция ще се погрижат:

INKARNATION

BAY LUBO

ВХОД: 20 КИНТА

Петното на Роршах

22:00 часа

Benti Tress & Ann de Amor at Bally Club

Специални гости на #BallyClub на 18 май ще бъде дуото Benti Tress & Ann de Amor

Пригответе се за разчупено парти в центъра на събитията в Пловдив – КАПАНА!

Bally Club

20:30 часа

19 май

Невидимият Тонино

„Никакви домашни, никакви уроци!“ – отговаря Тонино на майка си и до него се появява Лъжата. Тя е персонаж, участник, подстрекател. Тонино, който не лъже, започва да я използва, а тя става все по-силна и успява да изпълни съкровеното желание на всяко дете, което не си е написало домашните- да стане невидимо. „Едно невидимо дете не може да бъде изпитано!“ И от тук започва голямото приключение на Тонино.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

All of My Love — Ioanna Paraskevopoulou

С какви шумове щеше да изтлява денят, ако нямаше утре? Как би звучал краят или пък един последен танц? Саундтракът на сбогуването може би е бучене на прахосмукачка в събота сутрин, стържене на лопата за сняг, пращене на стар телевизор с дървена рамка и сив екран, записани разговори на аудиокасета или видеокадри от семейно събиране. Може би се крие в потрепванията на тялото, когато разглеждаме отново черно-бели снимки, преписани цитати от филми и текстове на любими песни, прашни дневници. Това е надникване в килера на емоциите, в склада на вещите и на събитията, станали история. Болезнена и неизбежна. Това е завръщане към спомените. Лични и общовалидни. Това е All of My Love – копродукция на One Dance Festival.

Гръцкият хореограф Йоанна Параскевопулу се завръща в Пловдив с нова покана за интензивно сетивно преживяване, този път на ръба на загубата. Най-новата й композиция от спомени и образи изгражда променлив пейзаж, в който звукът е главен герой.

Спектакълът All of My Love, чието заглавие е заимствано от едноименната песен на Led Zeppelin, създава ритуална среда, която предизвиква начините на съществуване. Писмо за обич, почит към онези, които вече не са сред нас.

За да създаде своята нова звуково-хореографска конструкция, Параскевопулу отново си служи с припомняне и озвучаване на преживявания, образи, предмети, инструменти и ръчни дейности. От любителски семейни филми до кухненски уреди, земеделски пособия и телесни спомени, тя използва различни вещи и инструменти, за да ги съживи отново чрез пренасочване на функциите и повторно композиране. Както в спектакъла MOS, който гледахме на предишното издание на One Dance Festival, Параскевопулу докосва човешки теми и защитава позицията си на един от най-интригуващите млади таланти на световната сцена.

All of My Love избягва праволинейността, избирайки накъсвания на сценичното темпо, и поставя под въпрос дуалността, размивайки границите на началото и края. Спектакълът разкрива произхода, травмите и фантазиите на личността в опит да се примири с идеята за смъртта. Той улавя спомените и ги превръща в място за катарзис, приканвайки зрителя да се присъедини към парадоксална реминисценция. Той преследва перце във вятъра. All of My Love е кинетичен и звуков повик за всичко, което не е тук, за всичко, което свършва, за всичко, което съществува и се трансформира, за всичко, което винаги е там.

Дом на културата Борис Христов

20:30 часа

Гаражна разпродажба на настолни игри / Offline Café

Тази неделя ви каним на масова разпродажба на всякакви настолни игри.

Геймъри от цял Пловдив ще носят игрите си и имате възможност да се попазарите и да се поскарате с тях, за да си вземете най-добрата отстъпка.

Ако и вие имате игра, която искате да продадете, това е вашето място.

Offline Café

14:30 часа

Неделен базар за книги

Базарът ще се състои всяка неделя от 11:00 до 15:00 часа и е предназначен за всички любители на книгите.

Клубът предоставя възможност на онези, които имат за продаване/размяна повече от една-две книги да наемат търговска маса на цена 10 лева. Броят им е ограничен и е препоръчително да бъдат предварително резервирани на телефон или чрез съобщение в социалните ни медии.

При силен интерес ще бъде отворен и Салона за събития, където ежеседмично във вторник се провеждат срещите на литературния клуб Spirt & Spirit.

Свободната консумация по време на базара ще бъде с 15% отстъпка.

Каним всички, за които книгите са любим свят за обитаване.

Петното на Роршах

11:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv