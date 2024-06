Какво да правим в Пловдив (14.06–20.06)

14 юни

EIVØR

EIVØR избра вековната прелест на Пловдив и Античен Театър за единствения си концерт на Балканите през 2024-та година! Ексклузивният ѝ спектакъл ще събере почитателите ѝ не само от България, а от всички балкански държави на 14 юни 2024 г. (петък).

EIVØR е част от няколко абсолютно култови саундтрака – към сериала на Netflix “The Last Kingdom „Destiny Is All“ и видеоиграта “God of War” и продължението “God of War Ragnarök”.

EIVØR е една от най-хипнотизиращите вокалистки на нашето време. Тя е оригинал, артист с неподражаем личен стил. Родена е и израства в северните Фарьорски острови. Брулещия вятър, светлината, сиянието, красивия и суров пейзаж на Северния Атлантик са фонът, който оказва най-дълбоко влияние върху музиката, която създава.

EIVØR е част от нова вълна скандинавски артисти, които бързо изграждат страстни международни фен бази, с музика, която почита древният културен и музикален скандинавски фолклор.

EIVØR практически е носител на всички скандинавски музикални награди, по последни данни музиката й е стриймвана над 1 милиард пъти, има напълно разпродадени турнета в Скандинавия, Европа и САЩ. През юни 2023-та, свири на на Game Awards в The Hollywood Bowl в Лос Анджелис.

EIVØR има зад гърба си десет студийни албума, както и многобройни музикални сътрудничества, включително с Àsgeir, John Grant, Einar Selvik (Wardruna) и Dan Heath (Lana Del Rey).

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Тангра

Титаните от група Тангра излизат на сцената на Plovdiv STAGE PARK в подножието на Младежки хълм на 14 юни! Бандата ще изнесе концерт, по време на който ще изпълни едни от най-любимите български парчета на всички времена.

Plovdiv STAGE PARK

20:00 часа

Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство

Целта е да се създаде едно впечатляващо и незабравимо преживяване за пловдивчани и гости на града, а Пловдив да се утвърди като домакин на културно-исторически форум от европейски мащаб.

Мащабното и зрелищно събитие ще посрещне близо 200 възстановчици от България, Хърватия, Сърбия, Румъния, Русия и Украйна.

Форумът ще бъде открит на 14 юни с шествие от Римския форум до Римския стадион. Специална програма ще даде старт на сцената на Римския стадион в 19.00 ч. На 15 и 16 юни, по традиция парк „Лаута” ще се превърне в арена на древните ни предшественици от Античността и Средновековието. Участниците ще пресъздадат живота в тези периоди във всички аспекти – храна, напитки, занаяти, музика, танци, стрелба с лък, езда, битки, етнология и култура.

Prima Facie

„Прима Фацие“ – юридически термин, който означава „на пръв поглед“

Теса Енслър е млад адвокат, талантлива, забавна, уверена в себе си. Успява с воля и талант да извърви дълъг път – от бедното семейство от малкия град, през образованието в юридическия факултет в Кеймбридж, до специалист в най-авторитетните кантори. Посветила живота си в служба на система, в която безпрекословно вярва. Играе само по правилата. В един момент животът ѝ се променя и същата тази система е призована от нея, за да въздаде справедливост. Оказва се невъзможно.

С участието на Елена Телбис

Автор – Сузи Милър

Превод – Радослав Петкашев

Консултант – Светлана Янчева

Сценография и костюми – Ванина Цандева

Графичен дизайн – Теодора Симова

Фотограф на снимките за плаката – Павел Червенков

Държавен куклен театър

19:00 часа

ВЗРИВ/DISPUTE/TRUExFEELING @ ЕТАЖ 0

HARDCORE SHOW за пръв път в ЕТАЖ 0. Гостуват ни три банди, от които две за пръв път ще забият на пловдивска сцена – DISPUTE от Варна и TRUExFEELING от София, а третите са добре познатите в града ни – ВЗРИВ. Сложете си удобните кецове и се подгответе за танци!

DISPUTE – безкромисен hardcore/metal с членове от Cold Breath, Brain Terror, No Values.

TRUExFEELING – брутален edge metal с членове от Expectations, Rugged, Покой. TRUExFEELING ще направят промо на новия им албум .​.​.​Of Flesh And Steel, който можете да чуете тук: https://open.spotify.com/artist/2q4idxUNxejLZHGLQ4mf6n…

ВЗРИВ – енергичен hardcore/punk. Новото EP – Начлото си ти излезна само преди около месец и можете да го чуете тук: https://open.spotify.com/artist/0amIT4wq3tcExusIgnLYDJ…

ВХОД: 15.00 лв

Етаж 0

Петното на Роршах

19:30 – 23:00 часа

Birthday STREET party with NU-SHE

Започваме нашия празничен уикенд на 14 юни от 20:00 часа с Birthday STREET party with NU-SHE!

Ще подгреем подобаващо с клубна музика, питиета и любимата Капанска атмосфера пред клуба на улица “Абаджийска” 4.

След това се качваме горе в Bally Club за още забавления сDJ BOBO зад пулта!

Birthday Weekend 27 years Bally Club w/ DJ BOBO – Day 1

Още една година е зад гърба ни и е време за двудневен празник!

Тази година празнуваме 27 години #Bally Club!

Зад пулта е DJ BOBO и ще гърмим яко, докато посрещнем изгрева!

Bally Club

20:00 часа

15 юни

Роня, дъщерята на разбойника

Една „разбойническа“ история за истинско приятелство, детска самоувереност и не толкова детска решителност, която може да промени всичко към добро.

10:30 часа

11:45 часа

Приказка за оловния войник – куклена миниатюра

17:00 часа

Държавен куклен театър

Духовни маршрути в Пловдив 2024

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града на следващото пътешествие в света на историята, архитектурата, културата и изкуството на Пловдив, част от поредното издание на „Духовни маршрути в Пловдив 2024“. И през тази година „Духовните маршрути“ се провеждат на два етапа – през юни и през септември-октомври, когато всички желаещи ще имат възможност да се запознаят с нови и интересни теми, поднесени по увлекателен начин от най-добрите водачи.

Юнските маршрути започнаха с две интересни пътешествия с водач-археологът Мая Мартинова-Кютова, посветени на „Форумът на Филипопол“ и „Малката базилика и Източната порта на Филипопол“. Вторите два маршрута през юни, които предстоят на 15 юни и на 22 юни, са с водач д-р Стефан Шивачев – историк, автор на публикации за историята на Пловдивския край, ръководител на международни и национални проекти.

„Пловдив по пътя към модерния свят“

По време на Освобождението през 1878 г. Пловдив е ориенталски град с население от около 33 000 жители. Само за 70–80 години градът преживява времето на своята модернизация и в средата на ХХ век вече е стохиляден град с приложен градоустройствен план, водоснабдяване, канализация, изградена индустрия, построени нови архитектурни ансамбли в централната градска част. Маршрутът ще бъде илюстриран със създадената в сградата на Регионалния исторически музей на площад „Съединение“ едноименна изложба с богат визуален материал и богати музейни колекции. Ще се акцентира на построените през тези десетилетия сгради, които и днес са важна част от архитектурното богатство на Пловдив и на тази плеяда от творци съзидатели като Люсиен Шевалас, архитект Йосиф Шнитер, десетките български архитекти, създателите на индустрията Магърдич Томасян, Пантелей Генов, Христо Сяров, Рудолф Фрик и Фридрих Сулцер; на кметовете Христо Дюкмеджиев, Христо Г. Данов, д-р Иван Кесяков, Божидар Здравков.

Площад Съединение

10:30 часа

“Тепе Джамборе” – спортно-културният маратон

В сърцето на Тепе Джамборе е заложено рекреативно състезание по бягане, чийто маршрут води състезателите на пътешествие през всяко от 7-те исторически тепета на Пловдив, минавайки през културни забележителности като Римския стадион, Античния театър и др.

Участниците се впускат в едно незабравимо преживяване, съчетаващо спорта и движението с “културно-развлекателни спирки”, курирани и подготвени от организаторите.

Тепе Джамборе е събор, който ни предоставя перфектна възможност за една активна съботна вечер, прекарана с приятели. Всеки участник ще има свободата да премине маршрута със собствено темпо – да бяга, да спре за момент, да се потопи в изкуство, музика или танци.

Маршрут: https://tepejambore.com/

Детски театрален маратон

Юни е месец, посветен на децата, и екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ е подготвил още много вълнуващи събития, с които да провокира тяхното творческо въображение и талант.

15 юни 2024 г. (събота)

11:00 – 12:00

„Ние, врабчетата“ по мотиви от Йордан Радичков и „Приятелство“ (театрални етюди) с участието на деца от 5. и 6. клас

16:30 – 17:30

„Спящата красавица“ – театър на абсурда по мотиви от приказката на Братя Грим и представление по мотиви от пиесата „Самолетът беглец“ на Камен Донев с участието на деца от 4. и 9. клас

16 юни 2024 г. (неделя)

16:30 – 17:30

Шекспирови откъси с участието на деца от 7. клас

23 юни 2024 г. (неделя)

16:30 – 17:30

„Животът, макар и кратък“ по едноименната пиеса на Станислав Стратиев с участието на деца от 8. и 9. клас

Участват деца от Училище за таланти – театрална школа с ръководител Даниел Ангелов към СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив. Събитието се организира в партньорство с Общински институт „Старинен Пловдив“. Всички събития са с вход свободен!

Късноантична сграда „Ирини“, бул. „Цар Борис III Обединител“ №89 (подлез „Археологически“), Пловдив

Марио Бионди | Mario Biondi

Вечерта ще е специална, защото заедно със световната соул звезда, в града пристига и забележителната му група от музиканти.

Емблематичният топъл и секси тембър на Mario, съчетан със сдържаното му и елегантно сценично поведение, перфектната селекция на музиканти и изобилието от емоционални хитове обещават един романтичен концерт на световно ниво, който ще получи най-добрата си локация, а именно красотата на Античния театър. Очаквано Пловдив ще привлече влюбени в музиката на Mario Biondi почитатели от цяла България.

Характерният дълбок глас на Mario Biondi е топъл и чувствен, но едновременно с това ясен и уверен.

Роден като Mario Ranno, той открива любовта си към музиката още в детска възраст, слушайки различни музикални изпълнения заедно с баща си – певецът Stefano Biondi, от когото в знак на почит по-късно взема сценичния си псевдоним.

Богатия житейски опит на Mario Biondi му помага да се оформи и стигне до сегашният си статут на звезда на световната соул музика. Пял е в църковни хорове, бил е студиен певец, паралелно с това учи музика и английски език, който издига до перфектно ниво.

Mario е роден в Катания, Сицилия и не е трудно да се досетим, че още от малък е почитател на соул музиката. През 1988 г. започва да открива концертите на големи имена, в това число и на легендата Ray Charles. Големият му пробив идва с японското издание на сингъла This Is What You Are, достигнал до популярния водещ в BBC1 Norman Jay, който се влюбва в песента и я разпространява сред радиостанциите в цяла Европа. Нататък следват много топ сингли в световни класации, турнета, хитове… препълнени зали!

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Напиши ми разказ – Творчески предизвикателства / Offline Café

Тази събота се събираме, за да се запознаем и да пишем шантави истории на място. Ако имате афинитет към креативното писане, водещият Данчо ще ви въведе в неговото събитие, което води вече повече от 6 години!

В това събитие, той ви дава предизвикателство и вие ще трябва да напишете на място разказ, използващ изискванията.

В края на вечерта всеки си чете своите произведения и може да обсъди тези на другите.

Събитието е за непрофесионалисти и целта му е забавление и насърчение.

ВНИМАНИЕ: Носете си инструменти за писане – Лаптоп или лист и химикал.

Offline Café

18:30 часа

Едип и пророците

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

The Great Value / Vol. 55 : 15.06

Организираме поход за лед! Дестинация – Rock Bar Download, носете си антифриз, другите важни течности са налични.

Там или сауна…

Rock Bar Download

23:00 часа

Birthday STREET party with Emo Riv

През втората вечер на нашето парти по случай 27-я ни РОЖДЕН ДЕН ще започнем от 20:00 часа с Birthday STREET party with Emo Riv!

По-късно ще се качим в Bally Club за още танци с ритмичния музикален подбор на Zlatina Dimitrova!

Още една година е зад гърба ни и е време за двудневен празник!

Birthday Weekend 27 years Bally Club w/ Zlatina Dimitrova – Day 2

През втората вечер на нашето парти по случай 27-я РОЖДЕН ДЕН на Bally Club, сме поканили да ни забавлява с харизмата и ритмичния си музикален подбор Zlatina Dimitrova!

Bally Club

20:00 часа

16 юни

Палечка

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.

10:30 часа

11:45 часа

Приказка за оловния войник – куклена миниатюра

17:00 часа

Държавен куклен театър

„Среща в Тракия“ – фолклорен концерт

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Класик Open Air

Концертът със солисти, хор и оркестър на Опера Пловдив ще бъде дирижиран от Якопо Сипари Ди Пескасероли, Италия и от маестро Диан Чобанов, директор на Операта.

Музикалният празник ще започне от 19 часа на стълбите на Каменица с концерта „Бибиди- бобиди-буу“ в изпълнение на децата от Академията на Госпожа Опера. В 19:30 часа от Римския стадион, където е разположена фото изложбата „Операта е тук“, ще тръгне артистично шествие на хористи, балетисти и деца-артисти и ще стигне до голямата сцена на надлеза на ул „Гладстон“, където от 20:30 часа ще започне Гала концертът с Васко Василев. Веднага след неговия край зрителите ще присъстват и на танцов пърформанс на балета на Опера Пловдив с изпълнения от спектаклите „Исус Христос Суперзвезда“ и „Утре след днес“. Всички гости на концерта ще могат да закупят на място билети за фестивала OPERA OPEN със специална празнична отстъпка!

Включи квартала – Театър в парка

За шеста поредна година, парковите пространства на районите се превръщат в театрална сцена на открито, където пловдивчани могат да се забавляват със спектаклите „Всичко за мъжете“, „Докато смъртта ни раздели“ и „Трудни за обичане“, а за най – малките ще има три невероятни детски мюзикъла от Детска вокална група „Бон-Бон“. Идеята на фестивала е подчинена на популяризиране на театралното изкуство. Организират се театрални вечери, отворени за всички хора, без значение от възраст, пол, етнос, образование или интереси.

Местата са: район Тракия – парк „2019“ до Lidl, район Западен – парка до „Братска могила“, район Централен -Акведукт на хълм Бунарджика, район Южен – парк „Белите брези“, район Централен – „Градска Градина“, район Южен – кв. Коматево (пред читалището) , район Западен – парк „Ружа“, район Източен – парк „Каменица 2″ и район Северен – парк „Рибница“.

16. 06. 2024г. – „Котешката банда“ – район Тракия, парк „2019“ (до магазин до Lidl)

Европейски музикален фестивал: Елена Башкирова – Шедьоври на Моцарт

Забележителната пианистка Елена Башкирова ще свири за първи път пред пловдивската публика рамките на „Европейски музикален фестивал“ 2024, след като по здравословни причини бе отменен концерта и през есента на 2023. Нейната изява в Пловдив ще бъде с Оркестър „Кантус Фирмус“ с изцяло моцартова програма под палката на един от най-големите наши диригенти – маестро Георги Димитров. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив. За предстоящия си концерт пианистката е избрала да представи една от по-рядко изпълняваните клавирни композиции на Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт за пиано №13 в до мажор. Другите произведения в програмата са Дивертименто за струнен оркестър в ре мажор К. 136 и прекрасната Симфония №36 „Линц“.

Градски дом на културата Борис Христов

12:00 часа

17 юни

Солунските съзаклятници

Голяма зала

Драматичен театър

19:00 часа

Приказка за оловния войник – куклена миниатюра

17:00 часа

Държавен куклен театър

Концерт „Нека да е лято“ на детската танцова школа при ФА Тракия

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Луди за връзване

Можем ли да разберем себе си? Искаме ли да разберем себе си? Да, но само трябва да забравим за себе си. Опитите продължават, дори когато плачем или се заливаме от смях. Но най-страшното е да се изправим и да си признаем. Да, сами на себе си признаваме, особено в банята, но когато стане въпрос за признание пред други хора, стискаме зъби и мълчим.

И трябват много усмивки и ръкопляскания, за да проговорим.

Хайде да се посмеем заедно и да си помогнем.

Шест души влизат едновременно на преглед при психиатър…. Какво може да се случи oи тази взривоопасна ситуация разказват комиците Кирил Ефремов, Албена Михова, Борислав Захариев – Боби Турбото и техните колеги от Сатиричен театър „Алеко Константинов“ под ръководството на режисьора Калин Сърменов.

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Миро – турне 2024

Изпълнителят се завръща на сцената на Античния театър за вълнуващо музикално преживяване.

Големите хитове на Миро, нови песни и емоцията, която носи с музиката си – всичко това ще бъде на едно място.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Филмът „ИзЧисти планини” гостува в Пловдив

Очаквайте прожекцията на филма „ИзЧисти планини” – вдъхновяващо пътешествие през 25 години отдаденост, приятелство и любов към планината!

След 25 години високопланински почиствания, доброволен труд и много създадени приятелства – време е да отпразнуваме усилията на всички ни с кратък, но вдъхновяващ филм!

Филмът е с продължителност 20 минути, след които ще имаме време да си поговорим за планината и да се забавляваме!

LUCKY Дом на киното

19:00 часа

Movie Quiz June / Филмов куиз във Фарго

Заповядайте да проверим киноманските си знания и да се забавляваме в приятна тематична обстановка.

Съберете отбор и направете своята резервация. Отбори до 8 човека (за всеки човек над осмия се взимат 2 точки на човек)

Задължително резервирайте предварително местата си на

телефон: РЕЗЕРВАЦИИ – Club Fargo – 0877200607

Състезанието се провежда в пет кръга с различни условия

1 кръг – вярно / грешно, тестови / отворени

2 кръг – снимки

3 кръг – видео въпроси

4 кръг – аудио въпроси

5 кръг – повишена трудност

такса за участие – 7 лв на човек

награди: бутилка уиски, билети за Lucky дом на киното, шотове и много тематични награди от куизмастъра

Куизмастър: Стефан Димов

с подкрепата на Operationkino.net и кино клуб Пловдив

Клуб Фарго

20:30 часа

Забавен куиз за възрастни – Само за хора с инфантилно чувство за хумор

Най-тъпият куиз в България влиза в апогея си с върха на идиотията – „18+ куиз“.

След фурора, който беше на куиз номер 69, решихме да повторим темата близо 100 куиза по-късно.

Ама какво толкова ще има на този куиз? Какво ще представлява медийният кръг?! Мога да ли да доведа баба си? Искам да доведа баба си! Ами ако нямам баба? Имате ли баба, която да взема под наем?!

Много въпроси, а само тъпи отговори.

Куизът е с цел забавление, а чувството за хумор, което се изисква не е висока топка, но понякога имаме нужда просто да разпуснем с малко простотия.

ВНИМАНИЕ! Куизът може да докосни слабите ви сърца със своите смели изненади, но в никакъв случай НЕ Е ВУЛГАРЕН и няма да показваме неща, които не са за показване.

Вход: 7 лв / човек

Offline Café

19:30 часа

