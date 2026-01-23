Румен Радев напуска „Дондуков“ 2

Румен Радев напуска поста държавен глава днес в 16:00 часа, съобщиха от прессекретариата на президентството. На изхода на институцията той ще бъде изпратен от вицепрезидента Илияна Йотова, която след решението на Конституционния съд ще поеме функциите на президент до края на мандата.

Процедурата е предвидена в Конституцията – при подадена оставка правомощията на президента и вицепрезидента се прекратяват след установяване на обстоятелствата от КС, а вицепрезидентът автоматично заема най-висшия държавен пост.

Радев обяви намерението си да се оттегли на 19 януари в обръщение към нацията, в което заяви, че това е последното му послание към българските граждани като президент. С днешния ден започва нов етап за президентската институция, която ще бъде оглавена от Илияна Йотова.