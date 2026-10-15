Радев: Минималната заплата за 2027 г. все още не е окончателно определена

Размерът на минималната работна заплата за 2027 г. все още не е окончателно определен. Това заяви премиерът Румен Радев в Брюксел, където участва в заседание на Европейския съвет.

Той коментира предстоящия протест на синдикатите срещу предложения размер на минималното възнаграждение.

„Ако питате мен, искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но нямаме такава възможност“, посочи Радев. Като причина той изтъкна състоянието на държавния бюджет и прекомерния дефицит.

По думите му в момента се водят последните уточнения по бюджета, като правителството търси балансирано решение между позициите на работодателите и синдикатите.

Предложението на кабинета е минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари 2027 г. Това е увеличение с 39,80 евро, или 6,4%, спрямо сегашните 620,20 евро. Предложената сума е с 12,80 евро под горната граница от 672,80 евро.

Проектът на постановление е публикуван за обществено обсъждане, а окончателното решение предстои.

Снимка: Румен Радев/Facebook