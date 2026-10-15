Обвинената за участие в ОПГ за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации проф. Мариела Генева-Попова остава окончателно в ареста с решение на Апелативен съд днес. Според магистратите бившата вече шефка на Клиниката по ревмталология на УМБАЛ „Св. Георги“, която подаде оставка и като декан на Медицинския факултет към МУ може да повлияе на свидетелите по делото, ако бъде пусната на свобода с по-лека мярка за неотклонение. Освен това съдът счете, че проф. Генева-Попова се признава частично за виновна в престъплението, за което е обвиняема, а то засяга сериозно морала, особено то отношение на общественото здраве.

Преди да се произнесе Апелативния съд заседанието бе прекъснато, тъй като на обвиняемата й прилоша и се наложи да й се окаже спешна помощ. След прегледа проф. Генева-Попова сама пожела заседанието да продължи.

„Чувствам вина не само като наказание, а и чисто морално. Няма лекар, който да не стои в съдебна зала и да не чувства вина, особено когато има много доказателства и то от колеги, с които е седяла на една маса“, заяви в личното си обяснение тя и помоли да бъде пусната под гаранция, но съдът не склони да я пусне на свобода.

В определението си съдът посочи, че от материалите по делото е видно, че разследваната престъпна схема се отличава със забележителен интензитет, продължителност във времето и прецизна вътрешна организация с разпределение на ролите между лекари, административен персонал и външни посредници. Беше приета обвинителната теза за целта на престъпното сдружение – системно и неправомерно източване на публични средства от бюджета на НЗОК в особено големи размери чрез фиктивно хоспитализиране на повече от 5 000 граждани и съставяне на огромен брой документи с невярно съдържание. Намери за особено укорим фактът, че за постигане на користната цел са били прилагани манипулативни практики със сериозен потенциал за засягане на общественото здраве – включително подмяна на биологичен материал (кръвни проби) и фиктивно пренасяне на тежки диагнози върху клинично здрави лица.

Според магистратите в тази йерархична структура обвиняемата Попова е заемала ключова, ръководна и организираща позиция. Използвайки високия си академичен статус на професор и началник на клиника в най-голямото лечебно заведение в Южна България, както и позицията си на мажоритарен собственик на МЦ „Артмед“ ООД, тя е разполагала с неограничени фактически и административни възможности да насочва дейността на подчинените си лекари и служители. Данните по делото сочат, че редица свидетели са се намирали в пълна йерархична и материална зависимост от обвиняемата и са изпълнявали разпорежданията й от страх от служебни и финансови санкции.

Съдът сподели и становището на първата инстанция, че е наличен непосредствен и реален риск обвиняемата да въздейства върху персонала в медицинското заведение, както и върху други свидетели по делото и/или манипулира документооборота. Според Темида подадената оставка не прекъсва обективно изградените властови и личностни зависимости.