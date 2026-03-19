Последен работен ден в парламента: гледат промени в железопътния закон и НПО регистрите

В последното си заседание преди старта на предизборната кампания депутатите ще разгледат на първо четене серия от законови промени, сред които и изменения в Закона за железопътния транспорт.

Проектът, внесен от Министерския съвет, предвижда Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да поеме ролята на регистриращ орган в сектора. Предлага се тя да води два основни регистъра – за разрешенията за въвеждане в експлоатация на подсистеми и за пускането на пазара на железопътни превозни средства.

В дневния ред влиза и удължаване на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел до края на 2026 г. След тази дата организациите, които не са се пререгистрирали, ще се считат за прекратили дейността си.

Народните представители ще обсъдят още промени, свързани с производството на оптични дискове, както и решение по международна конвенция за безопасни и здравословни условия на труд.

Приоритет за парламента остават и ключови теми като удължителния бюджет и законите по Плана за възстановяване и устойчивост.