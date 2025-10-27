Нови обвинения за кмета на Варна

Кметът на Варна, Благомир Коцев, ще получи днес нови обвинения, съобщиха от „Правосъдие за всеки“.

Допълнителни обвинения се очакват и за общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха обвинени заедно с Коцев и са под домашен арест от 9 октомври, докато самият кмет е в ареста от юли. Ново обвинение ще бъде повдигнато и на пиарката на община Варна, Антоанета Петрова.

Според „Правосъдие за всеки“ целта на тези действия е да се удължи престоят на Коцев в ареста и да се осъществи институционална репресия с политически мотив, като крайната цел е не само да бъде наказан, но и да бъде отстранен от поста си.