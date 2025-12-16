Консултациите на президента продължават с две партии

Държавният глава продължава серията от политически консултации с парламентарно представените партии в търсене на изход от политическата криза. Днес президентът ще проведе срещи с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.

Разговорите започват в 10:00 ч. с третата по численост парламентарна група. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов вече заяви, че формацията му няма да подкрепи съставянето на ново правителство в рамките на този парламент и отново настоя за прекратяване на процедурата по въвеждане на еврото – позиция, която противоречи на оценката на Европейската комисия за необратимостта на процеса.

По-късно президентът ще се срещне и с „ДПС – Ново начало“, партия, която беше част от управляващото мнозинство, а нейният лидер се превърна в една от фигурите, срещу които бяха насочени масовите протести, довели до оставката на кабинета „Желязков“.

Консултациите с останалите парламентарни формации са планирани за следващите дни. Те се провеждат след оставката на правителството, обявена миналата седмица от премиера малко преди гласуването на пореден вот на недоверие. Въпреки това вотът беше разгледан и отхвърлен, а парламентът впоследствие прие оставката на кабинета с пълно единодушие.

До формирането на ново правителство или назначаването на служебен кабинет, настоящото правителство изпълнява функциите си в оставка. Конституцията задължава президента да стартира процедура по връчване на проучвателни мандати, а при неуспех – да назначи служебно правителство, като изборът на премиер е ограничен до определен кръг от висши държавни длъжности.