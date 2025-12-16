Гласуват удължителния бюджет на първо четене

Правителството в оставка предлага временно „замразяване“ на възнагражденията в публичния сектор, с изключение на минималната работна заплата. Мярката е заложена в т.нар. удължителен закон, който предстои да бъде разгледан на първо четене в бюджетната комисия на Народното събрание.

С документа кабинетът си поставя рамка за разходите, обвързвайки ги пряко с реално събраните приходи в държавната хазна. Целта е да се гарантира финансовата стабилност на държавата до приемането на редовен бюджет за 2026 г.

Премиерът в оставка Росен Желязков подчерта, че страната се нуждае от яснота и предвидимост в период на политическа несигурност. По думите му временният механизъм ще действа, докато бъде излъчено парламентарно мнозинство, способно да предложи бюджет, който да получи подкрепата както на синдикатите, така и на работодателските организации.

Идеята за удължителен закон среща подкрепа от двете най-големи парламентарни формации – ГЕРБ-СДС и ПП–ДБ, които се обявяват за необходимостта от преходни правила, докато бъде изработена пълната финансова рамка на държавата.