БСП готви кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП възнамерява да издигне Илияна Йотова за президент на следващите избори, съобщи пред БНР депутатът от партията Атанас Атанасов. По думите му социалистите имат както морален ангажимент към нея, така и отговорност към обществото да ѝ осигурят силна политическа подкрепа.

Атанасов определи евентуалното навлизане на Румен Радев в партийния живот като сериозно предизвикателство за левицата, припомняйки, че държавният глава два пъти е бил издиган и избиран с подкрепата на БСП. Той подчерта, че в изборна ситуация всички формации се превръщат в политически опоненти.

Според него нито партията, нито нейните министри са били замесени в корупционни скандали по време на участието си в кабинета „Желязков“, който впоследствие подаде оставка. Атанасов призна, че социалистите са очаквали да понесат електорални щети, но отхвърли твърденията, че е застрашено преминаването на парламентарната бариера.

Той изрази увереност, че БСП може да възстанови доверието на левите избиратели, ако покаже, че е извлякла поуки. На предстоящия конгрес партията ще направи оценка на участието си в управлението, включително дали е трябвало да се оттегли по-рано.

По думите му включването на БСП в правителството е било държавническо решение, но промяната в парламентарното мнозинство е довела до момент, в който формацията вече не е имала място в него.