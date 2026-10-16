САЩ удължиха с още шест месеца лиценза за българските дружества на „Лукойл“

Българските дружества от групата на „Лукойл“ получиха ново шестмесечно удължаване на изключението от американските санкции. Генералният лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, позволява определени трансакции с четирите компании до 24 април 2027 г.

Решението обхваща „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“. Така рафинерията в Бургас, бензиностанциите и дружествата, доставящи авиационно и корабно гориво, ще могат да продължат дейността си в рамките на разрешеното от лиценза.

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията“, заяви вицепремиерът Александър Пулев. По думите му удължаването е резултат от последователната работа и диалога със стратегическите партньори на България.

Той определи сигурността на доставките и стабилността на пазара като основен приоритет.

Новото разрешение не отменя американските санкции срещу „Лукойл“ и не позволява трансакции със санкционирани лица или други действия, забранени от ограниченията на САЩ.

Вашингтон наложи санкции на руската компания заради подкрепата на Русия за войната срещу Украйна. Впоследствие „Лукойл“ обяви намерение да продаде чуждестранните си активи. Междувременно американските власти на няколко пъти удължават разрешенията за определени операции, което дава време за намиране на купувач и позволява на засегнатите дружества да продължат работата си.