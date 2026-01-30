Съдия от СГС представи пътеписи от 154 държави в Пловдив

Съдията от Софийски градски съда Биляна Вранчева представи своите пътеписи пред съдии и служители от апелативен, окръжен и районен съд в Пловдив. На събраните в зала 1 на Апелативен съд – Пловдив колеги, тя разказа за своето хоби да пътешества по света. Влага свободното си време в екскурзии до екзотични дестинации по различни континенти. До сега е обиколила 154 държави. За това какво я е развълнувало, изненадало, учудило и възхитило Биляна Вранчева описва в книгите си. Събрала е хиляди снимки от пътуванията, написала е пътеписи и най-вече е разказала за впечатленията си от разговорите с местните хора. „Колкото повече държави посещавам, толкова повече обичам България“, каза Биляна Вранчева в отговор на въпрос от залата. Заместник-председателят на Апелативен съд – Пловдив съдия Галина Арнаудова й пожела още пътешествия и много нови книги.

Съдия Биляна Вранчева не спира да пътува и да твори. До момента е издала седем книги, в печат са още две.

Биляна Вранчева започва своята кариера като магистрат в Районен съд – Пловдив, разглежда наказателни дела. В момента е съдия Наказателната колегия на Софийски градски съд.