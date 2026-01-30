БАБХ извърши над 1800 проверки на храни в цялата страна

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е извършила 1861 проверки в търговски обекти и заведения за обществено хранене за периода 16–22 януари 2026 г. Проверявани са както по план, така и по сигнали и тематични кампании.

При контролите са констатирани нарушения като храни с изтекъл срок на годност, липса на документи за произход, неправилно етикетиране и съхранение, както и проблеми със сградния фонд, оборудването и хигиената. В резултат са съставени 17 акта за административни нарушения, издадени са 62 предписания, а общо 9459 кг храни от животински произход са възбранени.

БАБХ призовава гражданите да подават сигнали при съмнение за нередности на телефон 0700 122 99 или през секцията „Подай сигнал“ на сайта на агенцията.

От 19 до 23 януари са извършени и 146 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница, с връчени две предписания. При съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите на 25 аптеки в 17 области нарушения не са установени.

По думите на председателя на ДКСБТ Владимир Иванов към момента няма сериозни отклонения в качеството на предлаганите продукти, като се отбелязва и ефектът от присъединяването на България към еврозоната.