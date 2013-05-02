ЕНП в Татарево: Магията на един селски двор

Когато види двора на Янка Гарова в пловдивското село Татарево, човек трудно може да повярва, че това е дело само на една жена на пенсионна възраст. Разбира се, син, зет и внуци помагат, но те са далече. Така или иначе земята и сътвореното в нея е дело на ръцете на една 66-годишна жена, напътствана от 96-годишната си майка. Върху 3 декара Янка Гарова прецизно е разположила овощна градина, ягоди, зеленчуци, подправки. Има място и за цветя, а Янка има време дори да си почива.
Точно в такъв един момент, докато разговаряше с други две жени в парка на селото, Янка се запозна с Мария Капон, лидер на ЕНП и водач на листите в 16 и 17 МИР и я покани на гости. „Който казва, че българският народ не е трудолюбив, нека дойде да види този двор”, каза Мария Капон. А който се съмнява, че една жена не може да подреди света, нека просто поговори с обикновената селска жена, създала образцово стопанство, достойно за Аграрен университет. Цялата продукция е за семейството, обяснява Янка Гарова, а ние допълваме, че фамилията се състои от няколко семейства от различни поколения. Сред тях е снахата, обявена за Учител на годината за цялата страна за 2007-ма година.
Ако произведеното тук е достатъчно за изхранването на Гарови – деца и внуци, и не стига до пазара, то на него разчитат двамата сериозни земеделски производители в селото. Единствените двама, които не са се отказали от идеята да се изхранват от земята си. Преди да се качи на малкия си трактор и да потегли към имота, единият от тях сподели, че смята да ликвидира стопанството си. Въпреки енергичността му, той вече е на сериозна пенсионна възраст, но не това го мори. Мори го надцакването
на прекупвачите, мори го принудата да продава на ниски цени – често нестигащи себестойността на продукцията, мори го липсата на субсидии. Когато разбира, че към 2018-та ще получава субсидии като френски фермер, се ядосва. „Дотогава я камилата, я камиларя”, маха с ръка той и потегля.
Село Татарево е разположено в хълмиста местност в Тракийската низина. Земята е прекрасна, а дворовете са огромни. Полята около селото са засети с пшеница, а текстилна фирма дава хляб на 50-тина жени от Татарево и
близките села. Деца все още има, но няма детска градина и училище. Ако погледнеш от един далечен завой на пътя към Татарево, то прилича на Велико Търново. Като в доста български села, и тук са се заселили две семейства англичани. Пред една от къщите в центъра пък гордо се вее знамето на Русия, кръстосано с българското – точно като пред посолство. Там живее отявлен русофил. Местните са му свикнали и предпочитат други теми за разговор – когато наистина им остане време, защото земята не чака. Особено в този сезон. Със субсидии и без субсидии, хората от Татарево са свързали живота си с чернозема и той им се отплаща.
1 430 коментари
Grandpasha giris adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. H?zl? giris yapmak icin t?kla T?kla Git Deneme bonusu bu sitede.
Herkese merhaba, bu populer site oyuncular? ad?na k?sa bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi Casibom adresini BTK engeli yuzunden tekrar tas?d?. Erisim hatas? varsa dogru yerdesiniz. Cal?san Casibom guncel giris baglant?s? art?k asag?dad?r https://casibom.mex.com/# Paylast?g?m baglant? ile dogrudan hesab?n?za baglanabilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara verilen freespin f?rsatlar?n? da kac?rmay?n. Guvenilir bahis keyfi surdurmek icin Casibom dogru adres. Herkese bol sans dilerim.
Arkadaslar, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler su linkten giris yapabilir Grandpasha Giris
Arkadaşlar selam, Vay Casino oyuncuları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi site giriş linkini tekrar değiştirdi. Erişim sorunu varsa panik yapmayın. Son Vay Casino giriş adresi artık burada: Vaycasino Twitter Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Herkese selam, Vay Casino kullan?c?lar? icin onemli bir bilgilendirme paylas?yorum. Malum Vaycasino adresini yine degistirdi. Erisim sorunu varsa endise etmeyin. Yeni Vaycasino giris linki art?k asag?dad?r: Vaycasino Twitter Paylast?g?m baglant? ile dogrudan siteye erisebilirsiniz. Guvenilir bahis keyfi icin Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazanclar dilerim.
Grandpasha giriş adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz erişim için Grandpashabet Bonus Deneme bonusu bu sitede.
Herkese selam, Vay Casino kullan?c?lar? ad?na k?sa bir bilgilendirme paylas?yorum. Malum Vaycasino adresini tekrar guncelledi. Erisim hatas? yas?yorsan?z endise etmeyin. Cal?san Vaycasino giris linki art?k burada: Vaycasino Sorunsuz Giris Bu link uzerinden direkt siteye erisebilirsiniz. Lisansl? bahis deneyimi icin Vaycasino dogru adres. Herkese bol sans dilerim.
Arkadaşlar selam, bu site oyuncuları için önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino giriş linkini yine değiştirdi. Giriş sorunu varsa endişe etmeyin. Yeni Vay Casino giriş adresi artık aşağıdadır: Vaycasino Yeni Adres Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Dostlar selam, Vaycasino kullanıcıları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum site giriş linkini yine değiştirdi. Giriş hatası varsa endişe etmeyin. Çalışan siteye erişim linki şu an aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden direkt siteye erişebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi için Vay Casino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Herkese merhaba, Vaycasino oyuncuları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum platform giriş linkini tekrar güncelledi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Yeni Vaycasino giriş linki şu an aşağıdadır: Vaycasino Üyelik Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir bahis keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.