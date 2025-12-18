Засилени мерки на полицията за коледните и новогодишни празници

В тринадесетте районни полицейски управления на областната дирекция на МВР вече е създадена организация за засилено присъствие с цел недопускане нарушения на обществения ред на местата, на които се очаква масово събиране на хора за коледните и новогодишни тържества.

Преди, по време и след приключване на поредицата празнични и почивни дни са набелязани конкретни мерки за гарантиране на спокойствието на гражданите и предотвратяване на закононарушения. Планирани са проверки на ресторанти, клубове и дискотеки по отношение на охраната и пропускателния им режим с особено внимание за начина на допускане на малолетни и непълнолетни посетители и на въведените за тях забрани за продажба на алкохол. Предвидена е и полицейска охрана на всички публични събития по време на празниците.

По линия на контрола на общоопасните средства продължават усилените проверки в търговските обекти за недопускане продажбата на пиротехнически изделия без съответните разрешения, сертификати за качество и инструкции за употреба на български език или с нарушена цялост на опаковката. Особено строго ще бъдат санкционирани лица, които съхраняват или употребяват оръжие и пиротехнически изделия в нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия. Припомняме, че изрично е забранено хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и други пожароопасни изделия на обществени места.

Заради очаквания интензивен трафик на терен ще работят полицейски екипи, които да се грижат за пътната безопасност и за недопускане на образуването на колони по основните пътни артерии на обслужваната територия. Дейността им ще бъде насочена основно към подпомагане и регулиране на движението по пътищата, както и към контрол над водачи с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри, движение с превишена скорост и отнемане на предимство, а също и недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, както и от неправоспособни водачи.

Целенасочена ще е и дейността на служителите за предотвратяване на посегателства над частното имущество. Отново експертите от отдел „Криминална полиция“ предупреждават, че домовите кражби зачестяват по време на празниците и напомнят на гражданите, които ще отсъстват от домовете си за почивните дни, да не обявяват намерението си в социалните мрежи или пред много хора. При тръгване да се уверят, че всички врати и прозорци са добре затворени и заключени. Освен това вкъщи не трябва да се оставят големи суми пари или скъпи бижута. Желателно е съсед или близък да бъде помолен да наглежда жилището и при съмнение за нередност да сигнализира в полицията. Извън домовете си е необходимо хората да бъдат по-бдителни и отговорни към личните си вещи и да внимават за съмнителни лица в търговски центрове и масовия градски транспорт, които биха се възползвали от разсеяността им или умишлено създават ситуации, с които да отвлекат вниманието им. Обикновено извършителите на джебчийски кражби използват оживлението около пазари и православни храмове и посягат предимно на портмонета от преметнати през рамо дамски чанти, външни джобове на връхни дрехи и портфейли, носени в задния джоб на панталоните. По време на празничните дни е възможно да се активират и телефонните измамници. При подобни ситуации е важно незабавно да се потърси контакт с близките и в никакъв случай да не бъдат давани пари на ръка. Хората, станали жертви на подобни престъпления, да не се колебаят да потърсят помощ и на тел. 112. При навременен сигнал полицейските действия за задържане на измамниците са по-ефективни. От особена важност са превантивните действия и честите разговори с по-възрастните ни роднини, които са най-уязвимата група и най-често стават жертви на подобни престъпления.

Полицията призовава гражданите да сигнализират своевременно при забелязване на нарушения или извършване на престъпления.