В Ситово протестираха заради безводието

Жителите на Ситово излязоха на протест днес срещу системните проблеми със снабдяването с питейна вода, които са от години, но ескалират от 2024 г. насам.

„Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Не може да се продължава така, искаме спешни мерки“, заявиха протестиращите.

Общинския съветник от „Демократична България“ и член на Националния съвет на „Да, България“ доктор Борислав Матеев, който днес присъства на протеста заяви, че исканията на жителите на селото са справедливи.

Доктор Матеев пое ангажимент чрез депутатите на „Да, България“ да се съдейства за организиране на работна среща между ръководството на ВиК, областния управител проф. Христина Янчева, кмета на Община „Родопи“ Павел Михайлов.

„Тук не става въпрос просто за безводие! Касае се за лошо управление, остаряла инфраструктура и липса на координация и адекватно управление на процесите! Затова още днес запознах народните ни представители, за да се търси и намери устойчиво и справедливо решение. Необходими са бързи и целенасочени действия. Недопустимо е в 21 век да има населени места, които са потърпевши от безводието!“, категоричен е доктор Борислав Матеев. Жителите на Ситово са категорични, че ако не бъдат предприети адекватни мерки, ще организират нови и по-радикални протести.