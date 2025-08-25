Кметът уволни директора на „Градини и паркове“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров освободи директора на общинското предприятие „Градини и паркове“ Антон Георгиев, заради тежкия инцидент, при който клон уби 78-годишен мъж, седящ на пейка на бул. „Марица – север“. „Дълбоко съм потресен от случилото се“, каза той и изказа искрени съболезнования на близките на починалия.

Димитров заяви, че ще предприеме структурни промени в предприятието, като започне именно от директора му Антон Георгиев. „Дълбоко съм потресен от случилото се“, каза градоначалникът.

Той е бил уволнен днес сутринта, като на негово място временно изпълняващ длъжността ръководител на общинското предприятие ще бъде Радина Андреева – еколог и досегашен заместник-директор.

Кметът заяви, че ще иска по-експресна и експедитивна работа от екипите на предприятието, като първо ще се започне с необработените 1231 заявления за премахване на опасни клони и цели дървета.

Димитров каза още, че с въпросното дърво на бул. „Марица-север“ е било във фитосанитарна заповед и за него е нямало заповед за окастряне на клони.

