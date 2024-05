Тази снимка не показва тазгодишни участници в Евровизия, а е създадена с изкуствен интелект

Автор: Мирела Петкова

Източник: Factcheck.bg

Не е вярно, че снимка показва участници в Евровизия, както твърдят редица публикации във Фейсбук;

Изображението, показващо група от петима души, е създадено с изкуствен интелект (ИИ);

На снимката са видими редица визуални дефекти присъщи за изображения създадени с ИИ, като необичайни ръце и размазан текст.

В социалните мрежи се разпространява снимка на група от петима души на фона на надпис Eurovision. Статусите към него невярно твърдят, че това са участници в тазгодишния песенен конкурс Евровизия. Само публикацията в страницата „Страницата на Групата на Шаро“ от 12 май е събрала над 2400 споделяния.

Проверка на Factcheck.bg с три различни инструмента за засичане на употребата на изкуствен интелект в изображения (Is It AI?; Hugging Faces; AI or Not) показва, че разпространеният кадър е създаден чрез ИИ.

Освен чрез проверка с инструменти за засичане на изкуствен интелект, можем да се види, че в изображението има нереалистични елементи. Пример са текстовите елементи, които показват размазани букви и несвързан текст. Визуални несъответствия има и при ръцете на изобразените хора, като те са размазани, безформени или в неестествена позиция.

Необичайно изглеждащи ръце или такива с необичайни пропорции, както и размазан текст, са някои от ключовите несъвършенства в едно изображение, с които моделите за изкуствен интелект все още изпитват затруднения. До подобно заключение достигат и проверителите на факти Myth Detector от Грузия.

В допълнение, единствената музикална група с петима участници в тазгодишния конкурс е норвежката “Gåte”. Визуалната външност на норвежката група не съответства на споделяното изображение.

Проверено:

Не е вярно, че тази снимка показва участници в тазгодишния формат на песенния конкурс Евровизия. Изображението е създадено с изкуствен интелект, като доказателства за това са както визуални улики видими с просто око, така и оценката на инструменти за засичане на изкуствен интелект.