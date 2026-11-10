Русия нанесе удари по три кораба в Черно море край Одеса

Руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба и танкер в Черно море, североизточно и източно от украинския пристанищен град Одеса. Това съобщи днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс и БТА.

Според руското военно ведомство плавателните съдове са превозвали въоръжение и гориво-смазочни материали за украинската армия.

От министерството заявяват още, че руските сили са атакували обекти от енергийната инфраструктура на Украйна, които осигуряват работата на предприятия от военнопромишления ѝ комплекс, както и плавателни съдове с военни товари.

Междувременно украинските въоръжени сили са атакували 123-ти авиоремонтен завод, който обслужва руски военни самолети. За това съобщава украинската агенция УНИАН, позовавайки се на публикации в социалните мрежи.

Очевидци са разпространили кадри, на които се виждат пламъци на мястото на инцидента. Към момента обаче няма официално потвърждение на информацията от властите в Русия или Украйна.