Генерираха хеш кода за машинното гласуване на президентските избори

Кодът ще бъде изписван върху контролните разписки и ще може да бъде сравняван от избирателите в изборния ден

Централната избирателна комисия (ЦИК) генерира публично хеш кода за машинното гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Процедурата е извършена в контролирана среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Хеш кодът представлява уникален цифров отпечатък на софтуера. Той ще бъде изписван върху всяка контролна разписка, отпечатана от машините, а целта му е да гарантира автентичността на използвания софтуер.

„Успешно приключи техническата процедура“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му публичността на процеса е важна за прозрачността и проследимостта на изборния процес.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов посочи, че процедурата е извършена съобразно изискванията на Изборния кодекс и в предвидените срокове.

След генерирането на кода предстои той да бъде използван при инсталирането и верификацията на машините. Хорозов съобщи, че почти всички устройства вече са преминали първоначална профилактика и ремонт. Първо ще бъдат подготвени машините за секциите в чужбина, а през следващата седмица се очаква да приключи инсталирането и настройването на основната част от около 12 000 машини в страната.

Още днес представители на регистрирани партии и инициативни комитети ще получат достъп до изходния код за преглед.

Генерираният хеш код ще бъде публикуван на интернет страниците на ЦИК и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. В изборния ден той ще бъде поставен пред всяка секционна избирателна комисия, за да могат избирателите да сравняват кода с този, изписан върху контролните разписки.

За предстоящия вот машинното гласуване ще се извършва в секциите с над 300 избиратели по списък. В страната това са 9311 секции, като в около 2000 от тях ще има по две машини. В чужбина машинно гласуване ще има в 242 секции, от които в 38 ще бъдат разположени по две устройства.