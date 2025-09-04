МИГ Куклен-Асеновград финансира проект на Сдружение „Хайдути“

Той е по мярката за съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство

МИГ Куклен-Асеновград, Сдружение „Хайдути“ и Държавен фонд „Земеделие“ подписаха административен договор по процедура за предоставяне на БФП BG06RDNP001-19.776 „МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД 21 Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на МИГ Куклен – Асеновград“ със Сдружение „Хайдути“ с. Боянци за проектно предложение „Историческа възстановка „Ангел Войвода“, със срок за изпълнение 15.09.2025г.

Безвъзмездната финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи по проекта на стойност 29 900 лева.

Историческа възстановка въз основа на книгата „АНГЕЛ ВОЙВОДА“ на Руси Димитров от 1986 г. организирана в памет на видния хайдутин АНГЕЛ ВОЙВОДА, край поляните на Араповския манастир „Св. вмчц. Неделя“, е посветена на делото, саможертвата и славния подвиг на Войводата, който е дарявал за изграждането на църкви и манастири, подкрепял и защитавал местното население. За целта се организира т.нар. от специалистите „музей на открито“, където жителите и гостите на общината могат да видят и докоснат автентични предмети от българския бит и култура на местното население по време на Възраждането. С изпълнението на дейностите се обзаведоха битови къщи, изгради се кърджалийска шатра с характерните за османците обзавеждане и посуди, разигра се сцена описана в горецитираната книга, където участие можеха да вземат и местното население от всички възрасти, показа се облеклото и въоръжението на хайдутите и османците от преди 200 години. Присъствието на музиканти, свирещи характерни за битките звуци, както и присъствието на коне с каскадьори допринесе за по-голямо и запомнящо се преживяване на участниците и зрителите на възстановката.

Тази възстановка е един от подходите, чрез които могат да се съхранят българските традиции и предадат на идните поколения и да се запази местната историческа и културна идентичност.

Проектът е приключен, отчетен и изплатен от Държавен фонд „Земеделие“ на 26.08.2025г.