ГЕРБ и ПП казаха „да“ на Цънцарова за предизборен дебат

Уволнената от Би Ти Ви водеща Мария Цънцарова, която след раздялата си с телевизията обяви новия си независим проект „Извън ефир“, отправи официална покана към формациите с най-големи шансове за влизане в следващия парламент според социологическите проучвания. Тя предлага голям предизборен дебат “очи в очи“ с избирателите, който да се излъчва на живо онлайн, пише OFFNews.

Дебатът ще се проведе при ясни правила, без “удобни“ въпроси и ще бъде излъчван на живо онлайн.

Цънцарова посочва, че реализирането на инициативата зависи от две условия. Първото е свързано със събирането на необходимите средства за зала, техника и екип. Второто условие е участието на самите политически сили.

„Това е покана към политиците, които имат смелостта да участват в дебат по ясни правила“, заявява тя, като подчертава, че фокусът ще бъде върху отговорите на важните за обществото въпроси.

ГЕРБ и ПП са първите, които откликнаха на поканата за дебат. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди участието на своята формация чрез видеообръщение, като заяви готовност да изпрати представители от партията, които да участват в предстоящия дебат.

