Двама загинаха при тежка катастрофа между автобус и камион край Пловдив

Двама души са загинали при тежка катастрофа между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик – Пловдив. Инцидентът е станал около 21:40 часа в понеделник, малко след разклона за село Говедаре, съобщиха от полицията.

При сблъсъка са загинали на място шофьорите на двете превозни средства. Автобусът е бил без пътници и в него е пътувал единствено водачът.

На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, Районното управление в Пазарджик, пожарните служби в Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и екипи на Спешна помощ.

Дежурна група от Районното управление в Пазарджик е извършила оглед на местопроизшествието. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Заради тежкия инцидент пътят остава затворен в участъка между Стамболийски и Мало Конаре. Движението се пренасочва по обходни маршрути.