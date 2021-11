Whitesnake идват на фестивал край Пловдив

Whitesnake включиха България в своето “Farewell Tour” 2022. Легендарната банда, водена от David Coverdale, ще участва на Midalidare Rock In The Wine Valley на 14 юли 2022-а, който ще се проведе в село Могилово край Чирпан.

Групата тръгва на прощално турне догодина, с което ще сложи край на забележителната си кариера, продължила близо 50 години. „След всичките предизвикателства, през които трябваше да преминем през последната година и половина, съм изключително щастлив, че можем да направим турне и да отпразнуваме заедно това невероятно пътешествие, което имахме“, споделя David Coverdale.

Whitesnake е основана през 1978 от бившия вокал на Deep Purple, David Coverdale. Бандата има няколко мулти-платинени албума сред които “Trouble”, “Lovehunter”, “Ready and Willing” и “Come an’ Get it”. Whitesnake имат над 10 световни хита, включително и два номер 1 сингъла – “Here I go again” и “Is this Love”, както и незабравимия хит „Still of the Night”. През 2020 излезе и “The Red, White & Blues Trilogy”, включващ ремастерирани версии на някои от най-големите им хитове. “Farewell Tour” 2022 ще включва песни от всичките 13 студио албума на групата, включително и най-големите хитове от каталога им, които направиха Whitesnake легенди.

“Whitesnake определено са една от най-важните рок групи в историята. Трудно можем да опишем вълнението си, че последният им концерт в България ще е именно на нашата сцена. Съвсем скоро ще добавим още групи към фестивала, както и ще обявим допълнителни активности, които ще се случват по време на Midalidare Rock“, споделят организаторите.

Всички закупени еднодневни билети за 14 юли, ще важат за Whitesnake без да е нужно да се презаверяват. Билетите за фестивала ще запазят цените си до края на годината.

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 14, 15, 16 и 17 юли 2022-а година. До момента потвърдените групи са:

14 юли, четвъртък – Whitesnake

15 юли, петък – Running Wild, Alestorm и Ross The Boss

16 юли, събота – Within Temptation, Lacuna Coil и Project Renegade

17 юли, неделя – Judas Priest и The Dead Daisies, Freedom Call

Билети:

Билетите, закупени за изданията през 2020 г. и 2021 ще важат за 2022 г. без да е нужно да се презаверяват. Билетите за новото издание са вече в продажба в мрежата на Eventim.

Цените на билетите остават непроменени до края на годината.

Еднодневен билет за 14 юли – с хедлайнер Whitesnake – 80.00 лв.

Еднодневен билет за 15 юли с хедлайнер Running Wild – 60.00 лв

Еднодневен билет за 16 юли с хедлайнер Within Temptation – 60.00 лв

Еднодневен билет за 17 юли с хедлайнер Judas Priest – 80.00 лв

Билет за целия фестивал (четиридневен) – 140.00 лв.

Деца до 12 години влизат безплатно.