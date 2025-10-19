„Танцът на епохите“ идва в Пловдив

Исторически митове, съвременен танц и култура без граници – това очаква пловдивската публика на 8 ноември, когато в зала С.И.Л.А. ще бъде представен грандиозният спектакъл „Танцът на епохите“. Продукцията е част от национално турне, което ще премине през София, Велико Търново, Шумен, Варна и ще завърши именно в Пловдив.

Създаден от хореографа и режисьор Серхат Турак, спектакълът обединява над 100 артисти – танцьори, актьори и акробати, които разказват хилядолетната история на тюркските народи чрез езика на движението. В рамките на 18 отделни сцени оживяват митове, легенди и исторически моменти – от древните времена на Деде Коркут и царица Томирис, до бурния ХХ век и образа на Мустафа Кемал Ататюрк.

„Не исках да направя просто представление, а преживяване, което да накара хората да се замислят откъде идват и накъде отиват. Танцът е езикът, който ни свързва през вековете“, споделя Турак.

„Танцът на епохите“ впечатлява със своята богата сценография, оригинална музика и над 100 костюма, изработвани повече от година. Всеки детайл е вдъхновен от реални исторически източници и традиционни символи, а мултимедийните ефекти превръщат представлението в истинско пътуване през времето.

Организатор на българското турне е „Vienna Trend Events".

Посетителите могат да се възползват от 20% отстъпка с промокод EPIC20, а деца до 6 години влизат безплатно.

Кога: 8 ноември 2025 г.

Къде: Зала С.И.Л.А., Пловдив

