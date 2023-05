Солистите на Виенска филхармония с концерт днес в Пловдив

С този музикален празник в Епископската базилика на Филипопол започва Пролетното издание на Международния фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” и се откриват и XXVII Австрийски музикални седмици

Солисти от Виенска филхармония откриват Международния фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” в Пловдив. Пролетното издание на един от най-класните музикални форуми не само в града под тепетата, а и в страната, се открива тази вечер от 18,30 часа в Епископската базилика на Филипопол с концерт под наслов “Солистите на Виенска филхармония”.

За събитието от Виена пристига българката, която е концертмайстор на прочутия оркестър – Албена Данаилова, заедно с Карл-Хайнц Шютц – соло флейтист и пианистът Кристоф Тракслер.

Албена Данаилова

Концертмайсторът на Виенска филхармония Албена Данаилова е родена в семейство на музиканти. Започва заниманията си с цигулка на петгодишна възраст при проф. Нели Желева и проф. Дора Иванова. През 1995 г. продължава обучението си в Hochschule für Musik und Theater – Росток, и в HMT – Хамбург, при проф. Петру Мунтеану. През 2001 г. постъпва в Bayerisches Staatsorchester, през 2003г. става водач на първи цигулки, а впоследствие – и първи концертмайстор. През сезона 2003/2004 г. заема поста концертмайстор на Лондонската филхармония, а от 2008 г. е концертмайстор на Виенската държавна опера и филхармония – първата жена в историята на състава, която заема тази длъжност.

Като солист Албена Данаилова участва в множество фестивали по цял свят. Изявява се в партньорство с Mozart Orchester Hamburg, Sinfonieorchester des NDR, Kammerensemble Concertinо, Камерен ансамбъл „Софийски солисти”, Софийска филхармония. Активната ѝ звукозаписна дейност включва записи за Deutschlandradio Kultur, NDR, БНР, БНТ и много други.

Избрана за стипендиант на Deutscher Instrumentenfonds, българската цигуларка е носител на авторитетни отличия от редица престижни конкурси: лауреат на Kloster Schöntal в Германия; Специална награда на „Tibor Varga“ в Швейцария; Първа награда на „Premio Vittorio Gui” във Флоренция, както и Първа награда в категорията „Дуети с пиано”.

Паралелно с ангажиментите си на концертмайстор, Албена Данаилова е първа цигулка на Ансамбъл WIEN. Свири на инструмент Гуарнери дел Джезу (Кремона, 1728).

Карл-Хайнц Шютц

Карл-Хайнц Шютц (Karl-Heinz Schütz) е соло флейтист на Виенска филхармония и на Виенската Щатсопера, като преди това в продължение на четири години е заемал същата позиция в Щутгартската филхармония и във Виенския симфоничен оркестър /2005 – 2011 г./.

Роден през 1975г. в Инсбрук, Австрия, той получава музикалното си образование в Landeskonservatorium във Vorarlberg при Eva Amsler, в Conservatoire national supérieur de musique в Лион при Philippe Bernold, и при прочутия Aurèle Nicolet в Швейцария. Лауреат е на редица национални младежки конкурси. През 1998 г. той е първият флейтист, спечелил Международния конкурс „Карл Нилсен” в Одензе, Дания, а през 1999 г. прибавя към тази победа първото място на Международния конкурс за флейтисти в Краков.

Карл Хайнц Шютц се изявява като солист на Виенските филхармоници в Европа и Япония, както и на NHK Tokyo и Sapporo symphony orchestra, под палката на диригенти като Daniel Barenboim, Fabio Luisi, Yakov Kreizberg, Dmitrij Kitajenko, Bertrand de Billy.

През 2013 г. той заема мястото на Волфганг Шулц в Ensemble Wien-Berlin и във WIENER RING ENSEMBLE. Шютц е запален камерен музикант и член на различни ансамбли, изпълняващи музика от барока до съвременността. Изявява се на международните фестивали в Salzburg, Bregenz, Graz, Montpellier, Rheingau, Sapporoand Prague и много други.

Карл Хайнц Шютц е професор по флейта в Тhe Musik und Kunst Privatuniversität във Виена и гост-професор на няколко други консерватории. Води майсторски класове в Европа, като същевременно записва активно, специално за CAMERATA TOKYO, където е реализирал CD-та с опуси на Моцарт, Прокофиев и Брамс. Съвместно с The Academy of St. Martin in the fields, под диригентството на Сър Невил Маринър, издава за CHANDOS албум, озаглавен „20th centuries concerto grosso”.

Карл Хайнц Шютц е артистичен директор на HORIZONTE Landeck.

Кристоф Тракслер

Кристоф Тракслер се е утвърдил като солист и камерен музикант с изяви най-големите световни сцени, като наред с многостранната си клавирна дейност си е спечелил име и на авторитетен преподавател.

Акценти в неговата биография са артистичните му колаборации с артисти с международна кариера като Манфред Хонек, Стефан Владар и Томас Хемпсън, изявите му на прочутите фестивали във Вербие, Гщаад, Рейнгау и много други.

Кристоф Тракслер е член на култовия ансамбъл „Philharmonix“, прекрачващ всички жанрови граници и удостоен с наградата Opus Klassik през 2018 г.

Той е и желан гост като пианист във Виенска филхармония.

През 2022 г. Кристоф Тракслер е назначен за професор по пиано в Университета за музика и сценични изкуства във Виена.

През същата година реномираният лейбъл „Decca” издава интегрален запис на репертоара за кларинетно трио („The Clarinet Trio Anthology“) с дългогодишните партньори на Тракслер в камерното музициране Daniel Ottensamer и Stephan Koncz.

С този музикален празник се откриват и XXVII Австрийски музикални седмици, в сътрудничество с фестивала.

Билети в мрежата на Ивентим и на място, преди концерта.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” – част от Календара на културните събития на Община Пловдив и носител на редица престижни отличия, сред които: Лейбъл “Европейски фестивал” на Европейската фестивална асоциация, “Награда Пловдив”, “Музикален проект на годината”, Златен медал от Министерство на културата и много други.